HUSLIG ANLAGT: Endelig var den her, den ene dagen i året da kalenderen til Anna of the North viste riktig dato.

Plateanmeldelse: Anna of the North – «Crazy Life»: Medhårspop

Anna of the North skviser noen siste dråper ut av sommeren, men større variasjon og dristighet savnes sårt.

Det er lett å mistenke at Anna «of the North» Lotterud må ha hatt en ørliten rev bak øret da hun døpte sitt tredje album «Crazy Life». Her er det nemlig svært lite som signaliserer noen som helst grad av galskap, hverken musikalsk, lyrisk eller visuelt.

Tvert imot: Bildene som akkompagnerer utgivelsen viser gjøvikenseren i utpreget hverdagslige situasjoner, mens håpefulle tekster om kjærlighet er kledd opp i bittersøte og florlette sommerpop-gevanter.

Her til lands er det nok Dagny Norvoll Sandvik som er den fremste eksponenten for dette uttrykket akkurat nå. I likhet med Dagny har Lotterud tidvis et godt grep om det minneverdige refrenget – i denne omgang er representert ved «I Do You», «Nobody» og Gus Dapperton-duetten «Meteorite».

Det blir likevel noe ordinært og forutsigbart over for mange av disse ti låtene. Med unntak av enkeltstående detaljer – den ene uventede akkorden i åpningssporet «Bird Sing», de sjøsyke vendingene i «60 Seconds» – flyter musikken så pent og pyntelig av gårde at den truer med å gå i oppløsning.

Du skal ha en passe bedriten dag for å bli direkte provosert av «Crazy Life». Men større variasjon og dristighet etterlyses like fullt.

BESTE LÅT: «Nobody»