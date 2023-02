INNHOLD I BØKER ENDRES: Augustus Gloop i boken «Charlie og sjokoladefabrikken» skal ikke lenger kalles tjukk, men enorm. Her fra filmen «Charlie og sjokoladefabrikken» basert på boken.

Gyldendal: Roald Dahl-endringene er kun for det britiske markedet

Men forlaget understreker at forfatterens bøker også kan bli endret på norsk.

Søndag ble det klart at forlaget Puffin som endrer flere ord i Roald Dahls bøker.

Karakteren Augustus Gloop i boken «Charlie og sjokoladefabrikken» ikke lenger kalles tjukk, men enorm. I tillegg skal karakteren Fru Dust i «Dustene» ikke lenger beskrives som stygg, men heller ekkel.

Forlaget har fått såkalte sensitivitetslesere til å gjennomgå verkene til forfatteren og skrive om ord og formuleringer som kan oppfattes som støtende.

Gyldendal skrev i en SMS søndag at de følger opp språklige oppdateringer, justeringer og modernisering i tråd med den linjen som blir lagt av rettighetsforvalteren Roald Dahl Story Company.

Mandag presiderer forlaget at de har fått bekreftet at endringene de har jobbet med er for det britiske markedet.

– De har samtidig kommunisert at når de er klare for å vurdere eventuelle endringer for det internasjonale markedet, vil det skje gjennom dialog med forlagene for å sikre at endringene blir tilpasset nasjonal kontekst og behov, skriver Eva Cathrine Thesen, forlagssjef for barne- og ungdomsbøker, i en e-post til VG.

FORFATTER: Roald Dahl. Her med boken «Mathilda».

– Hvordan stiller dere dere til de britiske justeringene?

– Rettighetshaverne bør selv kommentere endringer de ønsker for det britiske markedet, skriver Thesen.

– Og dersom rettighetshaverne krever endringer også i oversettelser, hva vil dere da gjøre?

– Vi kommer til å gå i dialog med rettighetshaverne og da vil vi være opptatt av å sikre at eventuelle endringer i norsk oversettelse vil bli tilpasset en norsk kontekst, noe vi vet at også rettighetshaverne er opptatt av.