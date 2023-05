I SITT RETTE ELEMENT: Lewis Capaldi på scenen under European MTV Awards i november 2022.

Plateanmeldelse: Lewis Capaldi – «Broken By Desire to Be Heavenly Sent»: Tomt og slitsomt

Sytete smiskepop som tærer på tålmodigheten.

Uff da. Noen fattige måneder etter at Lewis Capaldi overrasket positivt med et morsomt og sjarmerende show i Oslo Spektrum, kommer en brutal påminnelse om hvor ellevilt enerverende musikk den 26 år gamle skotten er i stand til å hoste opp.

Den gromt titulerte debutplaten «Divinely Uninspired to a Hellish Extent» gjorde Capaldi til en internasjonal stjerne, men det er som humorist og tilstedeværelse på sosiale medier han virkelig stråler. Åpenhet rundt plagene ved Tourettes syndrom gjør ham i tillegg til en fyr det føles såre enkelt å heie på.

Som låtskriver og artist er han imidlertid i en helt egen liga hva banalt og smiskete bløtekakeballaderi angår. Alle tilløp til originalitet er fjernet med kirurgisk presisjon fra de tolv låtene på «Broken By Desire to Be Heavenly Sent» – her forekommer ikke én overraskende melodisk vending, ikke én ny innsikt eller – med unntak av «tell the devil to fuck himself» – slående formulering.

Tvert imot: Dette er ny bunnotering i den allerede håpløst uinteressante popsjangeren «ålreit fyr synes synd på seg selv». Sjeldent har tre kvarter snirklet seg av gårde saktere eller seigere.

Som vokalist er Capaldi i besittelse av nøyaktig to virkemidler: På versene hulker han søvnig gjennom nesa og halsen, og på refrengene vræler han så høyt og fint han kan. Vekslingen mellom disse strategiene går på autopilot.

Et naturlig referansepunkt er Ed Sheeran, som jo har erobret verden med en tilsvarende tannløs og uforpliktende form for selvhjelpspop. Men der Sheerans låter tross alt kan surre og gå i bakgrunnen, uten å påkalle de store reaksjonene i noen retning, er «Broken By Desire to Be Heavenly Sent» aktivt irriterende, uansett lydnivå.

Veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner. Hvis du i tillegg vil kjede deg på turen dit: Her er sommerens soundtrack.

