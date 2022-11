SLUTT: Gemma Owen og Luca Bish på Stansted Airport i Essex i august.

Brudd for «Love Island»-paret

Gemma Owen (19) og Luca Bish (23) bekrefter at de har gått hvert til sitt, etter at de i sommer fant kjærligheten på «Love Island»: – Vi har vært på en utrolig reise sammen.

– Luca og jeg er ikke lenger i et forhold. Det var ikke en enkel avgjørelse, men det er dette som er best for oss begge akkurat nå.

Det skriver tidligere deltaker Gemma Owen (19) på sin Instagram-profil onsdag. Owen var deltaker i årets sesong av «Love Island UK» og er datter av tidligere fotballspiller Michael Owen.

Sammen med Luca Bish (23), kom hun helt til finalen i den populære realityserien. Tre måneder etter finalen er det imidlertid slutt mellom paret.

– Mange av dere har vært med på vår reise med oss fra starten, og jeg vil takke dere for deres støtte når vi nå starter nye kapitler, skriver hun.

BEKREFTER BRUDD: Gemma Owen bekrefter at det er slutt mellom henne og Luca Bish i en Instagram-story onsdag.

Bish skriver selv på i en story på sin egen Instagram at det har vært en «emosjonell ettermiddag».

– Jeg ville gjerne fått tid til å prossessere dette privat, men som dere allerede vet har Gemma og jeg dessverre kommet frem til en felles beslutning om å gå hver vår vei, skriver han.

– Vi har vært på en utrolig reise sammen og har skapt noen fantastiske minner som jeg alltid vil ta vare på.

Også Bish benytter anledningen til å takke følgerne.

– Jeg kan ike takke alle sammen nok for deres støtte til oss som et par under og etter Love Island.

Bish skriver at de to vil bevare vennskapet og at han ikke ønsker noe annet enn det beste for Owen.