Oddgeir Sæle: − Jeg er ikke så glad i å være midtpunktet

For tre år siden jobbet han som elektriker. Nå er Oddgeir Sæle (32) programleder for et av landets mest folkekjære programmer. Og han skjønner det ikke helt selv.

For tre år siden reiste han jorden rundt og skrudde på høyspenningsanlegg. Oddgeir Sæle, utdannet elektriker og elektroingeniør, jobbet for et firma som solgte utstyr til utenlandske bedrifter.