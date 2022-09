FEIL: TV2 glemte å sladde personnummeret (de fem siste sifrene i fødselsnummeret) i venstre hjørne på disse bildene under sending.

TV 2 viste personnummer under «Skal vi danse»-sending: − Alvorlig

TV 2 sier at de skal gå opp rutinene etter at en av proffdansernes personnummer ble vist på direkte-TV lørdag kveld.

– Det stemmer at Santino sitt personnummer ble vist på TV i noen få sekunder i kveld, skriver pressesjef Jan-Petter Dahl i en e-post.

Jørgine Massa Vasstrands dansepartner, Santino Mirenna, fikk skulderen ut av ledd på trening forrige søndag.

Under kveldens direktesendingen viste TV 2 røntgenbilder av Mirennas skulder. På bildet av skuldenen var personnummeret hans synlig.

Personnummer er de fem sifrene som kommer etter fødselsdatoen - til sammen utgjør tallene fødselsnummeret til en person.

– Dette skulle ha vært sladdet, og vi har derfor valgt å fjerne hele «Skal vi Danse»-sendingen fra TV 2 Play. Senere i kveld vil en ny og sladdet versjon være tilgjengelig, sier Dahl.

– Dette er alvorlig, og vi skal gå opp rutinene våre slik at dette ikke kan skje igjen, sier han.

TRIO: Jørgine Vasstrand danset med både Santino Mirenna og TikTok-kjendis Lars Henriksen.

Skulder ute av ledd

Vasstrand har denne uken fått hjelp av vikardanser og TikTok-kjendis Lars Henriksen.

– Det føles kjipt men formen min er bra. Man blir kanskje litt ekstra nervøs, men jeg er veldig glad for at Jørgine har klart seg så bra, det er det viktigste for meg. Det er ikke bare lett å hoppe til en annen dansepartner, sa Mirenna til VG i forkant av sendingen.

Lørdag danset alle tre på parketten, for å unngå overbelastning for Mirennas skulder.

– Jeg har ikke hatt så mye smerter. Bare litt på natten, når man sover i litt rare posisjoner. Jeg har for eksempel ikke måtte ta noe smertestillende, men jeg må være forsiktig.

– Så ingen store risikoer fra deg i kveld kanskje?

– Nei, det får jeg ikke lov til å legene. De sier jeg må være forsiktig, men jeg er veldig optimistisk. Denne skaden er ikke like stygg som den forrige gang, og da var jeg tilbake for fullt etter to uker.

Moderne dans og 29 dommerpoeng

Jørgine Masa Vasstrand og Santino danset i dag moderne til «Wreckingball» av Miley Cyrus.

Det kom tydelig frem at Vasstrand har vært preget av dansepartnerens skade denne uken.

– Jeg er veldig lei meg, det tar så lang tid med opptrening. Og dette er på en måte jobben til Santino, så jeg har veldig dårlig samvittighet egentlig, sa en gråtende Vasstrand i et klipp før dansen.

Å danse med ny parter løste hun derimot med glans, mente dommerne.

– Du er så uredd, du kommer inn her med en ny partner, og bare kaster deg hemningsløst rundt i armene og bare stoler på at de er der. det forteller mye om deg som person. Du går all inn, sa Dehli Cleve.

– Det var rett og slett fantastisk. Jeg synes det er så fint at du i alt det kraftfulle klarer å ha en sånn ro. det er kjempevanskelig. det var superbra, sa Lingjærde.

– Dette må være noe av det råeste jeg har sett på parketten noen gang, sa Hegseth.

Danseparet fikk 29 poeng av dommerne.