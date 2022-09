KONGE UTEN KRONE: Han er konge, men Charles må vente i hvert fall mange måneder før han blir kronet.

Charles III: Kan gå flere måneder før han blir kronet

I det øyeblikket dronning Elizabeth døde, ble han konge. Men Charles må vente helt til våren eller tidlig på sommeren før han blir kronet til konge.

Men da ligger han langt foran sin mor, som måtte vente i 14 måneder før hun formelt ble kronet i 1953. Med sine 73 år er for øvrig kong Charles III den eldste som er blitt kronet i britisk historie.

Mandag ble dronning Elizabeth begravet. 2000 gjester, deriblant kongelige og statsledere fra store deler av verden, fulgte avskjeden på nært hold i Westminster Abbey. Kong Charles var tydelig preget av stundens alvor– og hadde en skriftlig hilsen på kisten.

Dronning Elizabeth vekslet mellom å bo på Buckingham Palace, Balmoral, Windsor Castle. Men hvor vil kong Charles bosette seg?

Det er lite trolig at Charles kommer til å ta i bruk Balmoral, som han har signalisert at han ønsker å gjøre om til museum. Dessuten har han allerede varslet at store deler av staben ved hans nåværende bosted Clarence House, kan bli sagt opp.

«Det er ventet at kong Charles vil bosette seg på Buckingham Palace. Det er kjent at han oppfatter dette som et viktig symbol på britiske monarkiet,» skriver The Guardian.

Men samtidig påpeker avisen, at Buckingham Palace for tiden pusses opp for den nette sum av 3,6 milliarder kroner og ikke vil stå ferdig før i 2027.

«Det kan bety at Charles og Camilla utsetter flyttingen, men hvor skal de da bosette seg?» skriver The Guardian.

Flere endringer

Små men ikke ubetydelige endringer er allerede foretatt, som for eksempel er teksten i nasjonalsangen endret til «God Save the King». The Royal Mail vil ikke lenger trykke opp frimerker med bilde av dronning Elizabeth. Både sedler og mynter, vil bli utstyrt med den nye kongens portrett.

Ja, til og med ketchup-flasken og andre produkter som bærer teksten «By appointment to Her Majesty the Queen» må nå fornyes.

Mens kong Charles tidligere kunne engasjere seg i en rekke saker av politisk karakter, som for eksempel klimakrisen, krever konstitusjonen at han som konge må være politisk nøytral.

Ifølge Financial Times er det på ingen måte gitt at hans kongedømme kommer til å være like stort som hans mor har regjert over. Avisen fremholder blant annet at det er mye usikkerhet knyttet til hva som skjer både med Nord Irland og Skottland.

«Hans formelle tittel kan til slutt bli «Konge av England og Wales», skriver avisen.

– Monarkiet har utviklet seg til å bli et velferdsmonarki, hvor hovedoppgavene bestå i å klippe snorer, åpne sykehus og muntre opp og være til glede for folket. Det er kongefamilien gode på, sier Lord Peter Hennessy, ekspert på den engelske konstitusjonen til FT.

Før dronningen døde besto den «indre sirkel» av kongefamiliens medlemmer av så mye 23 med arverett til tronen. Mange av de voksne hadde også oppgaver knyttet til sin plass i arverekken – og fikk også en apanasje.

En av de viktigste forandringene som er ventet at kong Charles vil gjøre, er å redusere «kongefamilien» til syv «hardtarbeidende» medlemmer, med seg selv, dronning Camilla, prins William, hans kone Kate, samt broren prins Edvard hertugen av Wessex og hans populære kone, Sophie, hertuginne av Wessex. Kongens søster prinsesse Anne er også en del av dette teamet. Men dette har ligget i kortene før dronningen døde.

– Han vil rett og slett at de skal jobbe for pengene de får fra skattebetalerne, uttalte forfatter og kongehusekspert Angela Levin i et intervju i april 2021.

– Men selv om alle i denne indre sirklel skal representere kongehuset i fremtiden, er det sannsynlig at Charles etter hvert ønsker å spisse oppmerksomheten rundt seg selv, Camilla, William og Kate, skriver Insider.

CHARLES OG ANDREW: Daværende prins Charles og broren prins Andrew i begravelsen til faren, prins Philip i april 2021.

Men det kan også være det kan også være flere grunner til det at kong Charles ønsker en mindre familie. Han skal være svært opptatt av kongefamiliens omdømme. Ifølge en artikkel i The Times handler det ikke minst om kongens bror, prins Andrew og skandalene knyttet til hans relasjon til den avdøde ovgrepsdømte Jeffrey Epstein. Prinsen som ble regnet som dronningens favorittsønn og som hun lenge holdt sin beskyttende hånd over, er så absolutt ikke en del av den nye kongens indre sirkel.

I britiske medier blir det også pekt på den finansielle siden av driften av kongehuset. Ved å redusere antallet som «arbeider» for kongehuset vil det også være færre medlemmer som kongehuset må understøtte økonomisk.

Allerede i 2020 skal kongefamiliens økonomiske rådgivere ifølge Forbes varslet et underskudd i størrelsesorden 450 millioner kroner. Uten at det var aktuelt å be om mer penger fra skattebetalerne.

Insider skriver også at det er mulighet for at kong Charles vil gjøre som kong Carl Gustaf av Sverige har gjort og avskjære fleste av barnebarna fra å bruke kan bruke tittelen kongelig høyhet.