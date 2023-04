Durek Verrett sier han vil flytte til Norge

Det melder TV 2.

– Jeg kommer definitivt til å flytte hit, absolutt, sa sjamanen til TV 2 på spørsmål om han kunne tenke seg å flytte til Norge.

Tirsdag morgen gjestet Durek Verretts nye boyband – The Jacketeers – God Morgen Norge.

De slapp sin første låt, «Afterski i queill» i mars, og består av av skuespillerne Lars Berteig Andersen (34) Bjørn Alexander (33), og Durek Verett (48).

I et intervju med VG i 2021 uttalte prinsesse Märtha Louise at planen var at hun og Verrett skulle flytte sammen. Den gangen lå det derimot mot an til flytting til USA.

– Akkurat nå er det Covid og vanskelig å planlegge, men vi planlegger å flytte med tiden. Barna blir da selvsagt med, sa hun den gangen.

I fjor sommer ble det kjent at paret forlovet seg.

Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold.

Siden har de hatt et avstandsforhold med hyppige besøk hos hverandre.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post