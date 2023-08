KNAPT BEGYNT PÅ GYNT: Aksel Hennie fikk en kort sommersesong som Peer Gynt på Gålå.

Peer Gynt stoppes av ekstremværet – avlyser for første gang på 35 år

Ekstremværet Hans fører til at arrangørene av Peer Gynt 2023 må avlyse de resterende arrangementene.

Det opplyser styret i Peer Gynt selv i en pressemelding torsdag ettermiddag.

«De ekstraordinære omstendighetene grunnet ekstremværet «Hans» har tvunget styret i Peer Gynt til å avlyse resten av arrangementene under kulturfestivalen Peer Gynt 2023", står det i uttalelsen.

Dette omfatter oppsetningene av Ibsen-stykket Peer Gynt på Gålå 11. og 12. august, høgfjellskonserten «Ved Rondane» lørdag 12. august og alle øvrige programposter.

Dette er Aksel Hennies siste sommer som Peer Gynt.

Les også – Jeg har så mye uro i kroppen På scenen stortrives han som en hensynsløs og egoistisk Peer Gynt. Privat klarer Aksel Hennie nesten ikke å snakke om…

Fra før var forestillingene på Gålå 7., 9. og 10. august avlyst, og Peer Gynt-festen med prisutdeling til Lise Klaveness er utsatt til senere på høsten.

– Avgjørelsen om avlysning er tatt på bakgrunn av at en sterk fraråding fra Sør-Fron kommune, som igjen viser til råd fra Statsforvalteren i Innlandet og politiet, sier May Brit Støve, adm. direktør i Peer Gynt AS.

Hun opplyser at forestillingen har blitt spilt i både sol og regnvær siden starten i 1989, men at den aldri har blitt avlyst.

– Terskelen for å avlyse Peer Gynt på Gålå er og skal være høy. Vi leverer kultur i natur, så vær er en vesentlig del av opplevelsen. Men vi vil aldri gå i Publikum som har kjøpt billetter vil bli kontaktet og få pengene refundert.

– Men vi står også i en ekstremsituasjon nå, og ber om forståelse for at vi trenger litt tid på oss nå for å kunne besvare alle henvendelser, sier May Brit Støve.

Slik kunne Peer Gynt oppleves i 2020: