Her mottar Truss beskjeden om dronningens helse

Den ferske statsministeren Liz Truss har nettopp presentert sin første politiske kunngjøring i Underhuset da hun får en hemmelig lapp.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Klokken er omkring 13.00 norsk tid. Storbritannias nye statsminister Lizz Truss har nettopp lagt frem sin plan for å håndtere energikrisen.

Labour-leder Keir Starmer har ordet i den påfølgende debatten.

Mens Starmer taler, fanger kameraene opp øyeblikk da Nadhim Zahawi, den nyutpekte Kansleren for Hertugdømmet Lancaster, viser Truss en lapp.

På videobildene kan man også se nestlederen Angela Rayner i Labour motta og lese en lapp. Den samme beskjeden når også presidenten i Underhuset Sir Lindsay Hoyle.

Både Truss og Starmer forlater salen kort tid etter.

Nestleder Angela Rayner (i rødt) i Underhuset leser lappen med beskjeden om dronningens helse.

«Noe rart på gang»

De hemmelige lappene går ikke ubemerket hen i Underhuset. Labour-politiker Chris Bryant rekker å skrive at «noe rart er på gang i Underhuset. Zahawi hastebriefet statsministeren.»

President Sir Lindsay Hoyle i Underhuset informerte de andre folkevalgte:

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele Underhuset når jeg sier at vi sender våre beste ønsker til Hennes majestet dronningen og at hun og kongefamilien er i våre tanker og bønner i dette øyeblikket, sier han.

En halvtime senere kommer den uvanlige uttalelsen fra slottet: Legene er bekymret for dronningens helse og anbefaler at hun blir under medisinsk behandling.

President Sir Lindsay Hoyle komer med en uttalelse om dronningens helse til Underhuset.

Drama til siste sutt

BCC avlyser alle planlagte programmer. Programlederne i kanalen skifter til svart, som er kutyme når et medlem i kongefamilien har dødd.

Da familien får vite at slutten trolig er kommet for sin mor, bestemor og dronning, setter de umiddelbart kursen mot den kongelige sommerresidensen vest for Aberdeen i det skotske høylandet.

Det er drama til siste slutt.

Et fly med syv medlemmer av kongefamilien lander på Aberdeen i Skottland før klokken 17.00 norsk tid. Dronning to yngste barn, prins Andrew og prins Edward er om bord, sammen med grevinne Sophie og dronningens barnebarn prins William.

Samtidig blir det klart at prins Harry, som er på et sjeldent besøk i hjemlandet, drar til Skottland uten kona hertuginne Meghan.

En drøy time etter flyet med medlemmer av kongefamilien lander i Aberdeen, ankommer en grønn Range Rover med prins William bak rattet.

Prins William kjører familiemedlemmer til dronning Elizabeth.

Til tross for at alle haster til slottet Balmoral, taper de kappløpet med døden.

Klokken 19.30 norsk tid kommer bekreftelsen fra den britiske kongefamilien:

– Dronningen døde fredfullt på Balmoral denne ettermiddagen.

Kun de to eldste barna, prins Charles og prinsesse Anne, rekker frem før Dronningen ånder ut, ifølge avisen The Daily Mail.

Prins Harry ankommer Balmoral først etter dødsbudskapet er offentliggjort.

Når dronningen faktisk døde, er ikke kjent.

Statsminister Liz Truss sa ifølge en talsperson at hun fikk budskapet klokken 15.30, skriver Reuters. The Guardian skriver at det var klokken 16.30. Det gikk i så fall minst to timer før den offisielle bekreftelsen ble sendt ut og nyheten om at dronningen var død ble kjent.

Kongefamilien har vært svært tilbakeholdne med opplysninger dronningens dødsårsak og sykdomsforløp.