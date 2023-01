PÅ PREMIERE: Jeremy Renner under visningen av filmen «Hawkeye» i London i november 2021.

Skuespilleren Jeremy Renner kritisk skadet etter ulykke

Den amerikanske skuespilleren Jeremy Renner (51) er kritisk skadet etter en ulykke i forbindelse med snøbrøyting nyttårshelgen.

Det bekrefter en talsperson for Renner mandag morgen norsk tid.

– Vi kan bekrefte at tilstanden til Jeremy er kritisk, men stabil, og at han har skader han fikk under en vær-relatert ulykke da han brøytet snø tidligere i dag, sier talsperson til Hollywood Reporter. .

– Familien hans er sammen med ham, og hjelpen han får er utmerket, sier talspersonen videre.

Den 51 år gamle skuespilleren har blitt nominert til Oscar to ganger, for roller i filmene «Hurt Locker» og «The Town». Han har også blitt kjent for sin tolkning av superhelten Clint Barton, også kjent som Hawkeye, i Marvel-filmene.

Det er uklart hvor ulykken skal ha funnet sted. Ifølge Variety eier imidlertid Renner en bolig i Washoe County i den amerikanske delstaten Nevada, et område som ble hardt rammet av et kraftig uvær på nyttårsaften.