ÅPNER OPP: Året etter at dette bildet ble tatt var skuespiller Matthew Perry døden nær etter mangeårig misbruk av alkohol, smertestillende og opioider.

Matthew Perry: Brukte nesten 100 millioner kroner på å bli sober

«Venner for livet»-skuespiller Matthew Perry (53) holdt på å drikke og ruse seg i hjel.

Matthew Perry begynte å drikke som 14-åring.

Men det var da karrieren tok av at misbruket tok overhånd.

For mens skuespilleren hadde suksess som Chandler Bing i den den populære TV-serien «Venner for livet», strevde han med sin egen mørke hemmelighet, forteller han til The New York Times.

Vodka ble etter hvert supplert med smertestillende og vanedannende opioider OxyContin og angstdempende Xanax.

– På det meste kunne jeg spise 55 Vicodin-tabletter for å komme seg gjennom en innspillingsdag, sier han til People.

I 2018 var han døden nær.

I forbindelse med lanseringen av selvbiografien «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» åpner Perry nå opp om sin 25 år lange kamp mot rusavhengighet.

– Jeg har trolig brukt nærmere ni millioner dollar i forsøket på å bli edru, forteller han til The New York Times.

I norske kroner utgjør det nesten 100 millioner!

Perry ble lagt inn for avrusning første gang i 1997. Siden har han inn og ut av rusbehandling – hele 15 ganger.

Da karakteren Chandler Bing giftet seg med Monica Geller i sesong syv, ble han kjørt tilbake til avvenningsklinikken hvor han var innlagt, melder etonline.

HEMMELIGHET: I ti år spilte han Chandler Bing. Jennifer Aniston skal ha gjennomskuet drikkingen hans, forteller Matthew Perry i ny bok.

Misbruket toppet seg i 2018 da kroppen holdt på å kollapse. Flere ganger måtte legges inn på sykehus, forteller Perry, og ramser opp:

Lungebetennelse, sprengt tynntarm, to uker i koma, ni måneder med utlagt tarm på magen og en rekke operasjoner i magen.

Han drakk så mye at tennene begynte å ramle ut, og minnes da han gikk til tannlegen med fortenner i en pose i lommen, forteller han til New York Times.

– Legene på sykehuset fortalte familien min at sjansen for å overleve var to prosent, sier Perry til People.

Han sier han oppsøkte åtte leger parallelt for å få tilgang til de reseptbelagte og svært vanedannende medisinene.

– Jeg gjorde det ikke for å føle med høy eller for å føle meg bra. Jeg var ingen festtype. Jeg ville bare sitte på sofaen min, ta fem Vicodin og se en film. Det var toppen for meg. Slik er det ikke lenger, sier han til New York Times.

Nå har han vært edru i 18 måneder, forteller han.