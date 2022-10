CELEBERT OPPDRAG: Alexx Alexxander måtte endre egne turnéplaner da Michael Jacksons sønn, Prince, tok kontakt og ville ha den norske magikeren til å opptre på «Thriller Night» – i poplegendens tidligere hjem.

Alexx Alexxander: Opptrer på kjendistung Michael Jackson-feiring

Kommende helgs show-lokale blir noe spesielt for illusjonisten Alexx Alexxander (38). Da står han på scenen på Michael Jacksons eiendom i San Fernando Valley, spesialinvitert av Michael Jacksons sønn, Prince Jackson.

– Dette føles helt uvirkelig. En stor opplevelse for meg, både personlig og profesjonelt, fortalte Alexxander før han natt til tirsdag satte seg på flyet til Los Angeles.

Anledningen for det celebre oppdraget er Prince Jacksons årlige Halloween-feiring, «Thriller Night», i forbindelse med hans veldedige organisasjon Heal LA.

Organisasjonen jobber mot å bedre vilkårene for hjemløse barn i Los Angeles.

Les også Alexx Alexxander tildeles magikernes Æres-Oscar Den 19. mai står Alexx Alexxander på scenen i Las Vegas for å motta Merlin-prisen som tiårets illusjonist, kåret av…

– Å komme på en gjesteliste «By Invitation Only» fra Michael Jacksons sønn, og i tillegg få kunne opptre for disse utsatte barna på et arrangement i Michael Jacksons barndomshjem, gir meg rett og slett gåsehud, sier Alexx Alexxander som har måttet skyve på fire forestillinger her hjemme for å rydde plass til det celebre oppdraget.

Det spesielle i år er at feiringen også inkluderer 40-årsmarkeringen for utgivelsen av Michael Jacksons legendariske «Thriller»-album som ble spilt inn nettopp på Hayvenhurst i Encino-nabolaget i San Fernando Valley.

Les også Kulturrådet snur – trylling likevel kultur Illusjonisten Alexx Alexxander har fått medhold i at profesjonen hans hører under kultur-paraplyen.

Kontakten med Prince Jackson ble opprettet da Alexx Alexxander mottok den gjeve prisen som «Ilusionist of The Decade» i Las Vegas tidligere i år.

– Prince elsker magi og vi deler det å kunne spre inspirasjon, glede og håp. Spesielt til de som trenger det mest, sier Alexxander.

Han besøker selv lokale sykehus og inviterer syke barn med familier til sine show.

– Det å kunne gi håp og kunne gi mestringsfølelse til barn som er lenket til en sykeseng eller bor på isolat, det er en stor gave. Vi snakket om hvordan hans far alltid ville gi tilbake og gjorde alt han kunne for å gjøre verden til et bedre sted, sier Alexx Alexxander.

HALLOWEEN-HJELPERE: Under fjorårets veldedige «Thriller Night» fikk Heal LAs grunnlegger, Prince Jackson, også hjelp fra lillesøster Paris Jackson.

– Prince har invitert meg hjem til seg for å spise middag på onsdag. Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med han, sier han.

I likhet med besøket i Las Vegas i mai, der han mottok magiens «ære-Oscar» som tiårets illusjonist av verdens største magiselskap, håper Alexxander å knytte enda flere kontakter i Los Angeles denne uken.

– Dette er det største som har skjedd i min karriere. Dette er en stor mulighet som vil åpne mange dører. Bare det å få være til stede på noe som dette er helt utrolig.