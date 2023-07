The 1975 og Matty Healy avlyser show i Indonesia og Taiwan

Det skjer etter at de lørdag fikk forbud mot å spille i Malaysia.

– På grunn av omstendighetene er det dessverre ikke mulig å fortsette med de planlagte showene, sier bandet i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Vokalist Matty Healy (34) – som i vår ble koblet til superstjernen Taylor Swift – kritiserte lørdag Malaysias LHBT+-lovverk.

Homofili er forbudt i landet, og kan straffes med opp til 20 års fengsel.

Gruppen spilte på festivalen Good Vibes i landets hovedstad Kuala Lumpur fredag. I en video tatt opp av en fan i publikum, sier Healy følgende, skriver Guardian:

– Jeg gjorde en feil. Da vi booket showene, sjekket jeg det ikke. Jeg ser ikke poenget. Jeg ser ikke poenget ved å invitere The 1975 til et land for så å fortelle oss hvem vi kan ha sex med.

I videoen ser man så at Healy kysser bandkameraten Ross MacDonald på scenen.

Opptredenen ble avsluttet og bandet ble beordret av scenen.

VOKALIST: The 1975 og Matty Healy på svenen under festivalen Trnsmt i Glasgow 9. juli.

Etter Healys kommentarer avbrøt arrangøren Future Sound Asia hele festivalen. I en uttalelse sier de at ordren kom direkte fra landets myndigheter, som en del av deres «urokkelige standpunkt mot enhver som utfordrer, latterliggjør eller går imot malaysiske lover».

– Før festivalen, forsikret managmentet til The 1975 oss om at Healy og bandet ville innrette seg etter de lokale retningslinjene for opptredener. Dessverre respekterte ikke Healy disse forsikringene, skriver arrangøren videre.

De kaller Healy for uprofesjonell. Malaysias kommunikasjonsminister Fahmi Fadzil har beskrevet bandets opptreden som «svært respektløs».

Ifølge Guardian har den britiske vokalisten også tidligere kritisert lovverkene i landene han spiller i. Under en opptreden i Dubai i 2019, inviterte han en mannlig fan opp på scenen, der han klemte og kysset ham.