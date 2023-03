ØYEBLIKKET: Will Smith gir Chris Rock en kilevink under Oscar-utdelingen 28. mars 2022.

Chris Rock slår tilbake mot Will Smith i stand up-show

Will Smith slo Chris Rock i ansiktet under fjorårets Oscar-utdeling. Et år etter tar Chris Rock igjen.

Etter snart et år tar komiker Chris Rock bladet fra munnen om slaget fra Will Smith.

Det var under Oscar-utdelingen 28. mars i fjor at Chris Rock dro en vits om kona til skuespiller og artist Will Smith.

Det falt ikke i god jord, og Smith reagerte med å marsjere opp på scenen før han labbet til med høyre i ansiktet på Rock.

Lørdag kringkastet Netflix sin første live-strøm noensinne, av et stand up-show med blant andre Chris Rock.

– Jeg skal prøve å gjøre et nummer i kveld uten å støte noen. jeg skal gjøre mitt beste, siden du vet aldri om hvem som kan reagere, sier Chris Rock.

SLÅR TILBAKE: Will Smith ble gjenstand for en rekke vitser under Chris Rock stand up-show på netflix lørdag.

– Folk sier alltid at ord kan skade ... Alle som sier ord skader har aldri blitt slått i fjeset, legger han til.

Foruten denne soleklare referansen til fjorårets Oscar-hendelse sparte han på kruttet om Will Smith til de siste ti minuttene av showet. Så rev han plasteret av såret.

– «Summertime» ringer i ørene mine

– Dere vet alle hva som skjedde med meg, da jeg ble slått i ansiktet av «Suge» Smith».

Med kallenavnet refererer Rock trolig til Suge Knight, den drapsdømte amerikanske gangsterrapperen.

– Det gjør fortsatt vondt – «Summertime» ringer i ørene mine.

– Men jeg er ikke noe offer, kjære. Dere kommer aldri til å se meg på Oprah eller Gayle gråtende. Jeg tok det slaget som Pacquiao. Pacquiao. Manne Pacquiao, også kjent som "PacMan". Tidligere filippinsk bokser.

Videre antydet Rock at Smiths reaksjon under Oscar-utdelingen egentlig handlet mer om forholdet hans til kona, Jada Pinkett Smith.

Det var også Jada Smith, som var foranledningen til Will Smiths reaksjon under Oscar-utdelingen da Chris Rock spøkte med hårtapet hennes, som skyldes hudsykdommen alopecia.

Derfor slo han ikke tilbake

– Jeg elsker Will Smith, hele livet mitt, sier Rock.

– Jeg har heiet på Will Smith hele livet mitt. Nå ser jeg på «Emancipation» bare for å se han få juling.

«Emancipation» er et periodedrama hvor Will Smith spiller rollen som slave.

På sosiale medier har det vært flere som mener at denne siste vitsen gikk for langt.

På slutten av showet begrunnet Chris Rock hvorfor han ikke slo tilbake.

– Jeg har foreldre! Fordi jeg ble oppdratt!

– Og vet dere hva mine foreldre lærte meg? Ikke slåss foran hvite folk.