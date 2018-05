Harvey Weinstein har meldt seg til politiet - siktet for voldtekt

Publisert: 25.05.18 13:30 Oppdatert: 25.05.18 15:02

RAMPELYS 2018-05-25T11:30:39Z

Den skandaleomsuste Hollywood-mogulen møtte fredag opp på politistasjonen i New York. Politiet bekrefter at han er siktet for voldtekt og seksuelt misbruk, samt andre kriminelle handlinger, mot to kvinner, skriver Reuters.

Internasjonale medier, blant annet CNN som siterte en kilde knyttet til etterforskningen, var tidlig ute med å hevde at Harvey Weinstein ville bli arrestert og siktet for voldtekt fredag. Klokken halv to norsk tid møtte han opp på politistasjonen. 66-åringen ankom smilende omgitt av pressefotografer.

Han skrittet ut av en svart SUV, og svarte ikke på spørsmål fra de oppmøtte. Under armen hadde han tre store bøker. Han ble eskortert inn på stasjonen av flere politibetjenter.

Det var ventet at han ville bli siktet av politiet for voldtekt av én kvinne, samt å ha tvunget en annen til å utføre oralsex på ham. Halv tre norsk tid bekrefter politiet til internasjonale medier at Weinstein er siktet for voldtekt, seksuelt misbruk og andre kriminelle handlinger mot to kvinner.

AP skriver at Weinstein vil bli stevnet senere fredag. Nyhetsbyrået smilte på vei ut også, iført håndjern med armene bak ryggen.

Weinstein er også under etterforskning for flere tilfeller av seksuelle overgrep i London og Los Angeles. Saken i New York har vært etterforsket i en måned, ifølge Reuters .

Det var på forhånd ventet at Weinstein ville overgi seg selv til politiet. NBC skrev at han antagelig vil melde seg på bakgrunn av siktelsen om overgrep mot Paz de la Huerta og Lucia Evans. Evans hevdet at Weinstein tvang henne til å utføre oralsex på ham under et forretningsmøte i 2004.

AP skriver at en politikilde sier at siktelsene vil omfatte en hittil ukjent anklager.

Det er ifølge New York Times usikkert om det vil bli flere anklager i forbindelse med andre ofre.

Weinsteins talsperson Juda Engelmayer og hans advokat Benjamin Brafman har ikke gitt noen kommentarer i forbindelse med de ventede siktelsene.

Over hundre kvinner har kommet med anklager mot Weinstein. Han selv har hele tiden nektet for å ha misbrukt noen.

De første anklagene ble presentert av en omfattende artikkel fra New York Times, noe som førte til den store metoo-bølgen som raste i mange måneder etterpå.

Blant dem som har anklaget Weinstein for seksuelt overgrep er norske Natassia Malthe: