TMZ: Meghan Markles far kommer ikke i bryllupet

14.05.18 21:55 Oppdatert: 14.05.18 22:16

Thomas Markle (73) kommer ikke til å følge datteren Meghan Markle i det kongelige bryllupet i Storbritannia til helgen, skriver kjendisnettstedet TMZ.

Grunnen skal ifølge TMZ være at det i helgen ble avslørt at han samarbeidet med paparazzi-fotografer som skulle ta nye bilder av ham etter at det har vært publisert mange hvor han ser rufsete ut.

Han takket ja til et tilbud han fikk fra et byrå, noe Markle gikk med på for å forbedre sitt eget image i offentligheten.

I følge TMZ angrer han likevel på å ha gjort fotoseansen, og han sier han bare ble med på det som ble foreslått.

Tidlig i mai ble det kjent at han skulle følge datteren til alteret, det ble bekreftet av Kensington Palace. Det kommer altså likevel ikke til å skje.

Markle fikk også et hjerteinfarkt for seks dager siden, men skal ha vært klar til å delta i bryllupet før episoden med paparazzifotografene.

Kensington Palace har kommentert nyheten på denne måten ifølge Sky News.

– Dette er veldig personlig for Meghan Markle i dagene før hennes bryllup. Hun og Harry ber om forståelse og respekt og at den respekten også gjelder Herr Markle.

Det har vært en del støy i Markle-familien før bryllupet. For to uker siden skrev hennes halvbror Thomas Markle Jr. et åpent brev hvor han ba henne om å avlyse bryllupet .

Etterpå har han lagt seg langflat, men han innrømmer at han er såret over å ikke bli invitert i bryllupet .

– Beklager for at jeg luftet mine frustrasjoner, og at jeg skrev at Harry burde avlyse bryllupet. Men jeg var bare så skuffet og forvirret over ikke å bli invitert, skrev halvbroren.