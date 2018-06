FAMILIEFOTO: Dronning Maxima med prinsesse Ariane på fanget. Bak dronningen står søsteren Ines Zorreguieta. Bildet er fra Arianes dåp i 2007. Ellers på bildet ser vi kongWillem-Alexander, døtrene Orange Catharina-Amalia og Alexia samt Tijo Baron Collot d'Escury, hertug Guillaume av Luxembourg, Valeria Delger og Antoine Friling. Foto: HOGP / AP

Dronning Maximas søster funnet død

Publisert: 08.06.18 08:28

RAMPELYS 2018-06-08T06:28:36Z

Kongefamilien i Nederland er rammet av en tragedie. Dronningens søster er død – bare 33 år gammel.

Inés Zorreguieta ble funnet død i sitt eget hjem Buenos Aires onsdag kveld denne uken. Hun skal ha tatt sitt eget liv, melder en rekke medier, deriblant La Nacion , People , Daily Mail og The Guardian .

Nederlands statsminister Mark Rutte (51) sier i en uttalelse at bortgangen til dronningens søster kommer som et stort sjokk.

« Det er en så intenst trist og hjerteskjærende nyhet, som de etterlatte nærmest ikke kan fatte. Våre hjerter og tanker er hos dronningen og hennes familie. Jeg ønsker dem all den styrken de trenger for å bære dette fryktelige tapet. Jeg håper og stoler på at de vil få fred og ro i denne prosessen », lyder det fra statsministeren.

Spania 2007 : Kronprinsessen tar tårevått farvel med søsteren

The Guardian siterer ikke navngitte kilder på at dronningen er i sjokk og sorg over det brå dødsfallet.

Dronning Maxima og kong Willem-Alexander (51) reiser nå til Argentina for å delta i begravelsen. Maxima har avlyst alle offisielle plikter i den nærmeste tiden.

Husker du ? Dronning Maxima overgikk seg selv

Avdøde var gudmor for kongeparets datter Ariane (nå 11) og er derfor med på de offisielle bildene fra dåpen til den lille prinsessen i 2007. Hun var også brudepike da Maxima giftet seg med daværende kronprins Willem-Alexander i 2002.

Zorreguieta var den yngste av syv søsken. Hun og Maxima har to brødre i tillegg til tre halvsøstre fra farens første ekteskap.

Maximas søster hadde ikke selv barn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Både Maxima og søsteren ble født i Buenos Aires. Mens førstnevnte endte opp som kongelig i Nederland, ble søsteren værende i fødebyen, hvor hun studerte psykologi. De siste årene har hun jobbet som psykolog i apparatet til den argentinske regjeringen.

Zorreguieta jobbet for FN i Panama i et par år, men flyttet hjem til Argentina da ekteskapet til mannen hun hadde vært sammen med siden college, tok slutt i 2012.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hun studerte også sang og musikk i ungdommen, en lidenskap hun bar med seg hele livet.

Dronning Maxima skal ha vært svært knyttet til søsteren. Deres omstridte far, Jorge Zorreguieta, døde av kreft i fjor sommer, 89 år gammel. Han var landbruksminister under Argentinas beryktede diktator Jorge Videla, som satt med makten fra 1976 til 1981. Moren, María del Carmen Cerruti Carricart (74), lever.

Skjedde også i Spania

Spanske dronning Letizia (45), den gangen kronprinsesse, gikk gjennom samme vonde opplevelse for 11 år side da hennes søster også valgte å forlate livet . Letizia var høygravid og knust av sorg da søsteren døde, bare 31 år gammel. Avdøde etterlot seg da fem avskjedsbrev , og nyheten om den brå bortgangen fikk bred medieomtale både i Spania og resten av verden.

Tilbakeblikk : Kongehuset i sjokk etter dødsfall