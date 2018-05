ÅPNER OPP: Aurora Aksnes. Foto: PETROLEUM

Aurora Aksnes svarer fansen om hundeliv, milkshake og orgasme

Publisert: 31.05.18 18:10

Popstjernen snakker åpent om det meste.

Aurora Aksnes (21) har akkurat gjort unna konserter i USA og Canada, og er stadig aktuell med singelen «Queendom».

Hun holder også kontakten med sine hengivne fans i sosiale medier. De ble nylig oppfordret til å stille henne spørsmål på Twitter , og nå har Aksnes svart.

– Hva er det nærmeste du kommer ekte magi? lurer en fan.

– Gå på tur i skogen, dansing og å ha en orgasme, svarer Aksnes med et smil.

Os-jenta er kjent for sine energiske konserter, og utdyper hva hun føler når hun danser på scenen.

– Jeg føler meg veldig jordnær, og samtidig veldig guddommelig. Emosjonell, sensuell ... og komplett.

Rumpelukt

På spørsmål om tips til hvordan man kan få Aksnes’ selvtillit svarer hun:

– Jeg har alltid vært litt rar og annerledes, og kanskje du er det også, og min venn? Mitt råd er ikke å bry deg om det. Du og jeg er sammen i dette, og det skal gå bra.

Aksnes sier for øvrig at hun foretrekker å være en ulv fremfor å være en drage, og velger seg hund fremfor katt. Og hvis hun kunne vært hund i én dag?

– Da tror jeg at jeg ville luktet på alle rumpene i hele byen.

Videre gjør hun det klart at de viktigste tingene i livet hennes er sjøen og skogen.

Tøff

Dersom du, i likhet med fansen hennes, lurer på hva slags smak Aksnes foretrekker i milkshaken sin, er svaret:

– Sjokolade, selvsagt. Jeg er ikke en psykopat eller noe. Snøft!

Aksnes har et nytt album i ermet, som skal følge opp den VG-listetoppende debutplaten hennes. Albumet handler mye om myndiggjøring, ifølge artisten.

– Jeg vil at folk skal føle seg tøffe og føle at de kan takle hva som helst når de hører det, sier Aksnes, som også spanderer et kyss på en fan som spør: