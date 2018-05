PAKKER UT: Fredag kveld åpner utstillingen med Pushwagners aller siste bilder. Her jobber fra venstre Jan Verner-Carlsson, Pushwagners mangeårige samarbeidspartner Stefan Stray og daglig leder for Kunsthall Oslo, Kathrine Wilson Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Stiller ut bildene Pushwagner ikke rakk å fullføre

Publisert: 31.05.18 20:54

RAMPELYS 2018-05-31T18:54:59Z

Fredag åpner en ny utstilling med Pushwagners aller siste bilder. Flere av dem rakk han ikke å gjøre helt ferdig før han døde.

– De var 97 prosent ferdige, men deler av trykkprosessen sto igjen. Noe av det siste han gjorde, var å beskrive i detalj i testamentet sitt hvordan bildene skulle fullføres, sier Stefan Stray til VG.

Terje « Pushwagner » Brofos nære venn og samarbeidspartner gjennom en årrekke har stått sentralt i arbeidet med utstillingen «PUSHWAGNER – The Machine Is Calling» i Kunsthall Oslo i Bjørvika.

Her utstilles helt nye silketrykk av Pushwagner og alle de 154 originale tegningene til Soft City som både har vært utstilt i London og Barlin. Men aldri i Norge før. Pushwagner døde 24. april. Han ble 78 år gammel.

– Pushwagner gledet seg veldig til denne utstillingen, og han jobbet med den helt til han døde. Men han fikk aldri se den fullført. Det er rørende for meg å stå her og se på resultatet nå, sier Stray til VG.

Han forteller at Pushwagner har jobbet med denne utstillingen i to og et halvt år. Åtte av bildene er store, måler 220 x 150 cm og ruver godt i Kunsthall Oslo. Utstillingen, som Will Bradly har hatt hovedansvaret for, varer til 19. august.

– Noe av det vi ønsker å gjøre med denne utstillingen er å løfte frem og bidra til at Pushwagner får den anerkjennelsen som billedkunstner som han fortjener, sier Kathrine Wilson, daglig leder i Kunsthall Oslo til VG.

Hun forteller at Soft City (1969–75) bygger på Pushwagners samarbeid med forfatteren Axel Jensen, og ingen hadde den gang sett noe lignende. Ved å sette Dostojevskij, Kafka, Joyce, Warhol, Gysin, Piero della Francesca, dadaisme og antipsykiatri inn i et tegneserieformat foregrep Pushwagner tegneserieromanens fremvekst et tiår senere.

– Soft City regnes nå som et mesterverk innen sjangeren og vi er veldige stolte over å vise frem alle originaltegningene på denne utstillingen. Vi har også funnet en hittil ukjent tegning som Pushwagner laget av Axel Jensens båt, som han bodde i en periode, sier Wilson.

Utstillingen ledsages også av en ny bok, Hariton Pushwagner– A Warning To Society

– Vi hadde håpet å feire 78-årsdagen hans i forbindelse med åpningen av utstillingen, sier Wilson.