OMSTRIDT: Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen (nr. to fra venstre) under pressekonferansen i fjor høst. Ellers f.v.: Arne Scheie, NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og eventansvarlig i Aftenposten, Veslemøy Østrem. Foto: Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Aftenposten felt i PFU for dekningen av Norge-Brasil-kampen

Publisert: 29.05.18 10:28 Oppdatert: 29.05.18 10:45

RAMPELYS 2018-05-29T08:28:18Z

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Aftenposten har brutt god presseskikk i dekningen av den kommende omkampen mellom Norge og Brasil på Ullevaal stadion 9. juni.

Det ble klart på dagens møte i PFU.

Utvalget mente at avisen ikke har hatt tydelige nok skiller mellom hva som er journalistikk og hva som er kommersielle interesser i sin omtale av det kommende fotballarrangementet i regi av Aftenposten Event.

1998 : Norge slo Brasil – dette skjedde

PFU-behandlingen ble sendt direkte på Journalistens nettsider . Medlemmene i utvalget var i stor grad enige, men det ble presisert at dilemmaet er «et vanskelig landskap» å navigere i. Utvalget mener at resultatet av dekningen har fremstått rotete og forvirrende for leserne.

I Vær varsom-plakatens punkt 2.7 heter det at mediene skal opprettholde et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. Denne regelen mener PFU at Aftenposten åpenbart har brutt.

Klagen

Det var i november i fjor at Klassekampens klubbleder Jens Kihl klaget Aftenposten inn til Pressens Faglige Utvalg fordi han mente avisens dekning er et eksempel på sammenblanding av reklame og journalistikk.

Bakgrunn : Nå blir det omkamp

– Det er helt spesielt å bruke forsiden og 10 sider inne i avisen på en slags kombinasjon mellom journalistikk rundt sitt eget arrangement – og salg av billetter, uttalte han til Medier24 i fjor høst.

Aftenpostens redaktør Espen Egil Hansen svarte den gangen med å hevde at deres dekning av kampen var journalistisk begrunnet.

– For 20 år siden var denne kampen muligens det største idrettsøyeblikket i norsk historie, og en av de største fellesopplevelsene i etterkrigstiden. Vi har vurdert vår dekning av omkampen, og jeg er uenig i kritikken, uttalte Hansen til Kampanje .

PFU etterlyser åpenhet

PFU-leder Alf-Bjarne Johnsen uttrykte på dagens møte skuffelse over at Aftenposten ikke har ønsket å utdype premissene for dekningen overfor PFU. Johnsen sa under diskusjonen på møtet at han er usikker på hvordan det redaksjonelle og kommersielle smelter sammen i dette konkrete tilfellet.

Blant annet trakk utvalget frem at avisen har betalt spillerne for å stille opp i omkampen, men at det ikke er kjent hva avtalene lyder på.

Johnsen mener avisen hadde stått seg på å være mer åpne om saken og fremhevet blant annet blant annet at informasjon om billettsalg var flettet inn i den redaksjonelle dekningen – noe han og de andre i utvalget mener burde vært skilt ut i egne annonser.

– Aftenposten oppklarer ikke disse sakene overfor utvalget på noen god måte, sa PFU-lederen og uttalte at han mener det er riktig å felle Aftenposten.

Særlig ble det blant de ti PFU-medlemmene diskutert om skillene mellom det redaksjonelle og kommersielle er tydelige nok siden Aftenposten bruker arrangementets logo i sin dekning av arrangementet – samt at det er blitt oppfordret til billettkjøp i sosiale medier.

Det ble også lagt vekt på at en av arrangementets sponsorer også har gjengitt en av Aftenpostens redaksjonelle videoer.

Dette er utvalget

PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser. Utvalget består av syv medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.

(Artikkelen fortsetter under videoen fra fjorårets pressekonferanse)

Flere andre medieprofiler reagerte i fjor på Aftenpostens dekning rundt kampkunngjøringen.

– Aftenpostens voldsomme dekning er det mest oppsiktsvekkende jeg har sett noensinne i norsk presse når det gjelder sammenblanding av redaksjonell dekning og egne markedsaktiviteter. Jeg kan ikke huske å ha sett en slik massiv omtale av eget arrangement noen gang før, uttalte rådgiver i presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, til Kampanje i fjor høst.

Husker du fra 1998? Rekdal satt på do – så for seg dramaet

VM-kampen i Frankrike 23. juni 1998 er et av tidenes største idrettsøyeblikk for Norge. Norge vant 2–1 og sikret seg plass videre i VM. Hele nasjonen var i ekstase. 9. juni skal altså Aftenposten forsøke å gjenskape dette eventyret når Norge og Brasil igjen møtes – på Ullevaal stadion – noen få dager før fotball-VM i Russland starter.

Begge lag stiller med flere av spillerne som spilte kampen i Marseille for 20 år siden.