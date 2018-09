KRITISK: Daniel Aakre Pedersen, som her er avbildet med en annen deltager, Inger Hauge, føler seg misforstått og feil framstilt i «Ex on the beach». Foto: SBS Discovery

Daniel Aakre Pedersen fra «Ex on the beach»: – Vondt å bli stemplet som en løgner

RAMPELYS 2018-09-21T05:29:57Z

«Ex on the beach»-deltageren langer ut mot produksjonen av programmet. Men kanalen slår tilbake.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.09.18 07:29 Oppdatert: 21.09.18 07:50

«Ex on the beach»-deltager Daniel Aakre Pedersen (26) har fått mye oppmerksomhet denne høsten, ikke minst etter å ha vært en del av et av de kanskje drøyeste og mest sjokkerende reality-øyeblikkene som har vært på norsk TV ved å havne til sengs med hele fem jenter - med TV-kameraer til stede.

På TV har vestlendingen fremstått som en kar med stor sans for det motsatte kjønn, og mange har bitt seg merke i hans litt over gjennomsnittet høye selvbilde. Men selv føler han seg dårlig behandlet. Til tider kjenner han seg nemlig ikke igjen seg selv på TV-skjermen.

– Det handler spesielt om klippingen, som jeg kommer fryktelig dårlig ut av. Det er vondt å se på til tider, sier han til VG.

– Lager sin egen historie

I episoden som ble sendt tirsdag fikk Daniel beskjed om at han måtte pakke kofferten og reise hjem fra villaen i Mauritius. Men det er først og fremst det tidlige stadiet av «Ex on the beach» som får ham til å reagere.

– De har tatt hendelser og setninger ut av kontekst, og lager sin egen historie rundt det. Jeg var forberedt på at det ikke kom til å bli identisk med sånn jeg opplevde det, men jeg trodde det skulle bli noenlunde rettferdig fremstilt. De har bevisst klippet meg uheldig - fordi de vil ha meg mer kontroversiell.

For Daniels del startet «Ex on the beach» med et brak, da han ble beskyldt for å ha sex med en annen deltager, nemlig Marielle Kvernaas Efford (20). Noen dager etter hadde han seg med en annen, men det var sex eller ikke sex-diskusjonen med Marielle som vekket størst reaksjoner fra enkelte av jentene.

Daniel hevdet hardnakket at samleiet hadde vart i få sekunder, men at de stoppet der. Marielle mente noe annet.

– Uvirkelig

– Det var vondt for meg å se på. Hele sengeseansen er klippet sammen som ti sekunder med innledende kyssing, ett sekund med sex, og klippet tilbake til innledende kyssing. På TV ser det ut som at vi har hatt fullbyrdet sex, og at jeg etterpå prøver å pynte på sannheten ovenfor gruppa.

– Å holde det hemmelig var noe både jeg og Marielle var enige om, og det viktigste for meg var at vi gjorde på en måte Marielle var komfortabel med. Jeg hadde ikke hatt problemer med å si hva som skjedde til resten av gruppa.

– Hvis dette er helt feil framstilt på TV, hvorfor fikk du da så massive reaksjoner fra gruppa?

– Reaksjonene kom fordi det virket som at jeg pyntet på sannheten og at jeg liksom skal ha prøvd å komme meg unna det at jeg skulle hatt sex med Marielle. Hun prøvde bevisst å skape et drama av situasjonen, og det beklaget hun etterpå. Men når det har kommet på TV sånn som dette har hun endret mening igjen. For meg blir det helt uvirkelig. Jeg prøvde å tilpasse meg Marielle sine ønsker, men fikk bare dritt tilbake.

Flau for å gå ute

Men det er mer Daniel reagerer på: På TV sier han blant annet at det «av og til kan være kjipt å være den kjekkeste i gruppa». Ifølge 26-åringen blir dette tatt helt ut av kontekst med tanke på at hadde fått cirka 15 spørsmål under dette intervjuet, at han må svare i hele setninger og at svaret kom på direkte spørsmål på «at han har skapt mange misforståelser og om det av og til kan være kjipt å være den kjekkeste».

– For meg hadde det falt svært unaturlig å si sånt uten videre. For meg står janteloven egentlig veldig sterkt, dessverre. Ikke har jeg så høye tanker om meg selv som mange kanskje skulle tro heller.

På ett tidspunkt ble det så ille at det var vanskelig å bevege seg ute blant folk.

– Det var flaut, fordi folk hadde sett en person på TV som ikke var meg. Men heldigvis tar ikke alle alt bokstavelig. Reality er jo underholdning, ikke en dokumentarisk fremstilling. Men det de har gjort med meg er noe som ikke eksisterer, forteller Daniel, som innrømmer at han én gang løy for de andre deltagerne, rundt frokostbordet, da han sa at «ingenting» skjedde mellom ham og Marielle.

Ikke enig

– Det er vondt å bli stemplet som en løgner på riksdekkende TV. Folk sitter og lurer på hva for en fyr dette er. Jeg kunne ønske kanalen syntes jeg var underholdende nok som jeg er.

VG har også vært i kontakt med en annen deltaker, Adrian Sellevoll (20), som ikke helt kjenner seg igjen i Daniels historie.

– At han sutrer over dette nå i ettertid synes jeg blir feil. Han har jo på en måte lagt opp til det selv, men jeg tror kanskje ikke han helt så at det skulle komme ut slik. Jeg skal ikke si at han løy, men han la skjul på ting for å sette seg selv i et bedre lys. Jeg synes folk må stå for det de har gjort der inne, mener han.

– Ville du gått til sengs med fem jenter på TV igjen om du fikk muligheten, Daniel?

– Det der var noe jeg angret veldig på med én gang. Og det man ikke ser på TV er at produksjonen kom inn og trøstet meg etterpå. Det var kjipt, flaut og mer enn hva jeg hadde tenkt å gjøre ut av meg. Jeg var litt motvillig til å bli med, men etter hvert bare lente jeg meg tilbake og lot det skje. Det var for drøyt til å stanse. Og det ble jo et av de mest sjokkerende TV-øyeblikkene noensinne.

Fikk psykologhjelp

– Ville du gjort «Ex on the beach» igjen?

– Ja, fordi det har vært en fin opplevelse. Men om jeg hadde visst på forhånd hvordan jeg ville bli klippet i enkelte hendelser hadde jeg nok ikke deltatt, medgir Daniel, som har måttet få psykologhjelp mens serien har gått på skjermen.

– Jeg har hatt samtaler med psykologen vi deltakerne har til rådighet over telefon, og i starten snakket jeg også mye med castingen og produksjonen, der jeg sa akkurat hva jeg mente. Da fikk jeg beskjed om å være tålmodig, og at jeg skulle se noen episoder til for å finne ut om jeg følte det på samme måte da, forteller han til VG.

Mediesjef Hanne McBride i Discovery Networks kommenterer Pedersens utsagn slik :

– Det er bra at Daniel benytter muligheten til å forklare hva han syns er feil i fremstillingen. I Ex on the Beach, som i det meste som sendes på TV, redigeres timevis med materiale ned til det som havner på skjermen. Vi har selvsagt forståelse for at det kan være vanskelig å se seg selv i en nedklippet versjon. Det viktigste for oss, er å ha med de hendelsene som behøves for å fortelle historien om det som skjer i villaen.

– Er dere enig med ham i at dere har «tegnet ham som en helt annen person enn den han er»?

– Daniel kjenner seg selv bedre enn det vi gjør, så det er litt vanskelig å svare på, men det jeg kan si, er at vi ikke har hatt noe ønske om at han skal fremstå annerledes enn han er.

– Hvilke tanker gjør dere dere rundt at en deltager i etterkant føler seg så urettferdig behandlet?

– Jeg tror at svært mange som er med i en TV-produksjon, har et spesielt kritisk blikk på hvordan de selv fremstår på TV. Dette gjelder nok ikke bare for Daniel. Vi har hatt kontakt med ham og de andre deltakerne underveis, og tar deres tilbakemeldinger på alvor. Samtidig er det sånn at hvis vi skulle tatt redigeringsinnspill fra alle deltakerne om hvordan de ønsket at programmet skulle bli, hadde vi sittet igjen med ti veldig ulike historier.