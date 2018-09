OMSTRIDT: Dette kunstverket som viser en korsfestet Sylvi Listhaug, dukket opp i Bergen i påsken i år. Foto: Tor Erik H. Mathiesen/VG

Listhaug-maleri på auksjon: Bud på 450.000 kroner



Det kontroversielle maleriet av Sylvi Listhaug går under hammeren om halvannen uke.

Publisert: 11.09.18 17:10 Oppdatert: 11.09.18 17:30

Det høyeste budet på verket, som står utstilt i Gategalleriet i Bergen, er i skrivende stund på 450.000 kroner.

Kunstverket er øremerket Kreftforeningens palliative behandling, og det er Tore Gudmestad, far til avdøde Thea Steen – journalisten som døde av kreft sommeren 2016 , som selger bildet. Han innså raskt i vår at det skandaleombruste bildet kunne samle inn store summer til veldedig formål.

– Det er helt fantastisk at det allerede har kommet inn bud på 450.000 kroner. Jeg er stolt og rørt. Både Kreftforeningen og jeg er svært glade for det, sier Gudmestad til VG.

Gjennom hele sykdomsperioden viet Thea Steen livet sitt til å gjøre andre kvinner oppmerksomme på viktigheten av å ta celleprøve. I tiden etter 26-åringens bortgang har hennes familie og venner videreført arbeidet.

700.000 kroner så langt

Gudsmestad kan opplyse om at det fra før er kommet inn 260.000 kroner i en innsamlingsaksjon rundt utstillingen av «Making a Martyr» i gategalleriet.

– Så over 700.000 kroner er sikret arbeidet med palliativ behandling, som er et område som ikke er særlig godt belyst. Jeg har fått mange mailer og telefoner fra folk som er syke, har vært syke eller har mistet nære og kjære, og som setter pris på dette arbeidet, forteller Stavanger-mannen.

– Palliativ behandling gjelder for aller siste fase i livet, en periode som er tøff for pasienten både fysisk og mentalt. Og for de pårørende. Mitt utgangspunkt etter at Thea døde, er at det er fint å kunne fokusere nettopp på dette. Sorgen, stoltheten og de gode minnene er med meg hver dag, legger han til.

Opprinnelig var det bergenseren Ole Peter Duus som kjøpte kunstverket for 300.000 kroner. Da Duus fikk høre om Gudmestads historie, valgte han å gi bildet til ham. Gudmestads plan var å donere bildet til Kode Kunstmuseum, men de takket nei, fordi de ikke hadde en samling der bildet passet inn.

– Sjelden så stor omtale

Christer Holm, kurator ved Gategalleriet, organiserer auksjonen via galleriets nettsider.

– Maleriet selges til høystbydende, og kjøper kan gjøre med bilde han han eller hun vil. Vi håper selvsagt at det vil bli mulig for publikum å se også i fremtiden, sier Holm, som håper og tror at verket kan gå for mer enn 450.000 kroner.

– En samler vil nok gjerne ha det på grunn av bakgrunnen og hvor unikt det er. Det er sjelden et kunstverk i Norge får så stor omtale som dette bildet. Men går det for 450.000 kroner, så er det også veldig bra, sier kuratoren.

Auksjonen avsluttes med fysisk oppmøte i Gategalleriet torsdag 20. september fra kl. 18-18.30. De som ikke kan være til sted fysisk, kan være med via mail eller telefon.

Hemmelig kunstner

Det var natt til 2. påskedag at gatekunstverket «Making a Martyr» ble satt opp på en dør i Bergen . I løpet av timer ble maleriet en nasjonal nyhetssak.

Reaksjonene var mange og delte. VGs anmelder Lars Elton ga verket terningkast tre og begrunnet det med «misforstått martyrdiskusjon».

To dager etter at maleriet ble åpenbart, ble det dekket over med spraymaling midt på natten. Deretter tok fire studenter bildet med seg , og de klarte å restaurere det ved hjelp av neglelakkfjerner.

Kunstneren bak verket, som kaller seg AFK, skjuler identiteten sin.

– Kunstformen jeg holder på med, er i utgangspunktet ulovlig. Derfor er det viktig å være anonym, forklarte vedkommende i en mail til VG i vår.