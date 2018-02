SLUTT: Eric Dane og kona Rebecca Gayheart går fra hverandre etter 14 års ekteskap. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Grey’s Anatomy»-skuespiller Eric Dane (45) skilles

Publisert: 17.02.18 13:07

Eric Dane, kjent som «McSteamy» i den populære serien, mottok skilsmissepapirer fra kona Rebecca Gayheart (46) fredag.

Etter 14 års ekteskap er det nå slutt mellom «Greys Anatomy»-skuespiller Eric Dane og kona Rebecca Gayheart, ifølge kjendisnettstedet TMZ . Gayheart skal ha levert skilsmissepapirene fredag.

Sammen har de to døtre – Billie og Georgia. I skilsmissepapirene skal Rebecca ha bedt om delt omsorg for de to barna.

Paret giftet seg i 2004.

I fjor var Dane åpen om depresjon , og tok en pause fra TV-serien «The Last Ship», som han både har hovedrollen i og er produsent for. Han var også en tur innom rusrehabilitering i 2011 for å få bukt med pilleavhengighet.

Dane er kjent fra rollen som plastikkirurgen dr. Mark «McSteamy» Sloan i «Grey’s Anatomy» gjennom åtte sesonger. I 2012 valgte han imidlertid å slutte i serien.

Rebecca Gayheart er kjent fra «Beverly Hills, 90210».