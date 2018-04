Medietilsynet: Konkurransen fra NRK ikke årsaken til at andre medier sliter

Publisert: 10.04.18 09:31 Oppdatert: 10.04.18 11:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-10T07:31:06Z

– Maken til ensidig fremstilling er det lenge siden jeg har sett, sier Einar Hålien, redaktør i Schibsted. Han er sterkt kritisk til Medietilsynets rapport om effekten av NRKs digitale satsing.

En rekke av de store, private medieaktørene har i flere år vært kritiske til NRKs stadig mer omfattende lisensfinansierte nettsatsing. Den store nyhets-divisjonen har de siste årene blitt omorganisert.

Stadig flere NRK-journalister jobber digitalt og nye ledere med høy digital kompetanse er blitt hentet inn fra private konkurrenter.

Nå har Medietilsynet analysert NRKs virksomhet, med spesielt fokus på det digitale innholdet, for å se hvordan de påvirker mediemangfoldet.

Mens medietilsynet mener NRK ikke gjør det vanskeligere for kommersielle medier å lykkes i den digitale omstillingen , er de private aktørene sterkt uenig.

Redaktør i Schibsted, Einar Haalie, tok til ordet etter at medietilsynet hadde lagt frem sin rapport. Han var sterkt kritisk til tilsynets konklusjon, og sier til VG at han er skuffet.

– Dette er en blankofullmakt til å fortsette som nå, sier redaktøren.

– Medietilsynet har analysert både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand i en oppsummering av rapporten publisert på Medietilsynets hjemmesider .

– Ingen av analysene som er gjort tilsier at NRK har noen vesentlig konkurransebegrensende virkninger i de markedene som er analysert, det er da på nett og det er det nasjonale markedet, sier Velsand.

Rapporten konkluderer videre at det ikke er noen sammenheng mellom bruk av NRKs tilbud på nett og den generelle betalingsviljen for digitale nyheter.

Velsand understreker at den kommersielle delen av mediebransjen fortsatt er i en krevende fase, og at den samfunnsviktige journalistikken er under press.

– Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot denne delen av bransjen. Løsningen på de kommersielle medienes utfordringer er etter Medietilsynets vurdering ikke å svekke NRK. Det vil kunne ha negative virkninger for det samlede norske mediemangfoldet, sier Velsand.

Satser digitalt

I rapportens konklusjon skriver Medietilsynet at «de kommersielle medieaktørene er fortsatt i en krevende transformasjonsfase – lokale og regionale medier er særlig utsatt», og følger opp slik:

«Årsaken synes ikke å være konkurransen fra NRK. Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller svekke enn styrke et samlet mediemangfold».

Ifølge Medietilsynet er den hardeste konkurransen i det norske nyhetsmarkedet mellom VG, Dagbladet, Nettavisen og dels TV 2 - ikke NRK.

Blant annet viser de til at sakene NRK prioriterte som de viktigste på siden, toppsakene, ligner relativt lite på de andre mediene. Tilsynet mener NRK.no ligner mest på Aftenposten i profil, men at NRK også ligner på de andre store mediene i dekningen av beredskapssaker, som vær, trafikk og ulykker.

«NRK ligner minst på nyhetene i medier med en klar lokal, populær eller nisjeorientert profil – og mest på medier som søker å være dagsordensettende for den offentlige samtalen og som vil nå et bredt publikum.»

Rapporten skulle egentlig ha vært ferdig 1. mars, men fristen ble utsatt. Oppdraget fra regjeringen var tredelt: Hvordan bidrar NRK til innholds- og bruksmangfold, i hvilken grad bidrar NRK til mediemangfold gjennom samarbeid med andre aktører og altså hvordan NRKs digitale innhold påvirker andre medier og kommersielle aktører.

Hovedanklagene fra andre medier går blant annet ut på at lisenspengene økes, mens de kommersielle mediene har tapt 2,7 milliarder kroner på fem år. At NRK publiserer gratis på nett innhold som ligner på det de kommersielle aktørene tilbyr og om dette i så fall innvirker negativt på mediemangfoldet, er sakens kjerne.

I følge medietilsynet ligner NRK mest på Aftenposten.no. NRKs nettside lenker også lite til andre medier. Tilsynet påpeker at en økt lenking vil være positivt for mediemangfoldet.

– De brede kommersielle aktørene er nærmere konkurrenter til hverandre enn NRK, sier Velsand.

– Nettopp fordi konkurransen er sterk mellom de kommersielle må man forvente at det er en stor grad av prispress, og man må forvente at det ville vært der også uten NRK, sier Velsand og legger til at NRKs tilstedeværelse i markedet er positivt for mediemangfoldet og da også for brukerne.

Problematisk

En av de som har vært svært kritisk er ansvarlig redaktør John Arne Markussen i Dagbladet som overfor Klassekampen i september slo fast at NRK bidrar til å svekke oppslutningen om andre mediehus på nett.

- Det er naturligvis kjempeproblematisk for oss som er private aktører og ikke får milliarder i lisensinntekter, sa Markussen den gang.

VGs sjefredaktør Gard Steiro har også vært kritisk til den lisensfinansierte nettsatsingen til NRK som han frykter fort kan kan komme på toppen av konkurransen avisene møter i annonsemarkedet fra Google og Facebook.

– Det er helt klart at det kan bli en kjempeutfordring, sa han i den samme saken i Klassekampen.

Torry Pedersen, direktør for publisistisk virksomhet i Schibsted Norge, har også uttrykt bekymring for at NRKs nettside kan bli så sterk at det blir enda vanskeligere for den kommersielle mediebransjen å tjene penger.

Det var daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H ) tok initiativet til utredningen og som mente at at det i særlig grad er NRKs aktivitet på nett og omstillingen som norske medier står oppe i, som gjør den aktuell.

Oppdraget var i utgangspunktet tredelt: Hvordan bidrar NRK til innholds- og bruksmangfold, i hvilken grad bidrar NRK til mediemangfold gjennom samarbeid med andre aktører og altså hvordan NRKs digitale innhold påvirker andre medier og kommersielle aktører. Rapporten skulle egentlig ha vært ferdig 1. mars, men fristen ble utsatt

Tirsdag morgen mottok kulturminister Trine Skei Grande (V) rapporten om NRKs ansvar for mediemangfoldet fra Medietilsynets direktør Mari Velsand

Nyhets- og aktualitetstilbudet på nett er det medietilsynet har gått dypest inn i.

Tilsynet peker blant annet på NRKs ansvar overfor de unge.

– NRK som allmennkringkaster bør ha et særlig ansvar for å prioritere tiltak mot de yngste.

Velsand sier videre at selv om det ser ut til å ha vært en positiv utvikling i samarbeidet mellom NRK og de kommersielle, så er det viktig at NRK fortsetter å være aktive og på tilbudssiden i forhold til å utvikle samarbeidsprosjekter med andre medieaktører fremover, og understreker at de ønsker at NRK skal forsøke å øke lenkingen til andre medier.

– Vi syns også det er naturlig at NRK sin situasjon og posisjon i forhold til andre er noe som jevnlig bør vurderes fremover, sier Velsand avslutningsvis.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med Medietilsynets rapport.

– Jeg er glad for at denne rapporten slår fast er en felles arena som når frem til alle grupper av befolkningen. og jeg mener at vi har et mediemangfold hvor de forskjellige aktørene kan leve godt ved siden av hverandre, sier Eriksen til VG.