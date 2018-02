ÅRETS FAGHAG: Finansminister Siv Jensen ble lørdag tildelt prisen for «Årets homobestevenn». Det vekker reaksjoner. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Kritisk til Jensens homopris: - Ikke vår minister

Publisert: 04.02.18 16:55

Flere er sterkt kritisk til at Frp-leder Siv Jensen mottok prisen «Årets Faghag» under gårsdagens GayGalla. Prisen er gitt henne som privatperson, ikke partileder, sier juryformann.

Da prisutdelingen GayGalla gikk av stabelen i Oslo i går, mottok finansminister Siv Jensen (Frp) prisen «Årets Faghag», som av flere, også VG, har blitt oversatt til «Årets homobestevenn». Lenger ned i saken kan du lese hvorfor juryformann Yngve Marcussen mener oversettelsen er upresis.

I juryens begrunnelse står det at prisen er en vennepris og «er til for å vise at solidaritet og vennskap ofte kan gå på tvers av partipolitisk arbeid eller religiøs overbevisning».

Det står også at Jensen har deltatt på en rekke arrangementer og at hun har nære relasjoner til sine homofile venner.

At Jensen mottok prisen , er det flere som reagerer på.

Frp stemte mot ekteskapsloven i 2008, og var lenge mot at homofile par skulle få rett til å adoptere barn, samt få hjelp til assistert befruktning. I 2012 snudde imidlertid partiet, med Siv Jensen i spissen, og drev en mer liberalisert politikk hva gjelder homofiles rettigheter.

– Gjør meg uvel

Komiker Lisa Tønne var på utdelingen og reagerer:

– Homobevegelsen står for inkludering, for mangfold. Da er det underlig at lederen for et parti som står for det stikk motsatte stikker av med denne prisen. For meg er det litt som å være tyrefekter og samtidig være vegetarianer, sier Tønne til VG.

VGTV-profil Morten Hegseth, som selv har vært en stemme i debatten om homofiles rettigheter, mener det er flaut at Frp-lederen får en slik pris.

– Selv om Siv Jensen er venn med Terje Schrøder og andre homofile, må vi likevel ikke glemme at hun er leder for et parti som hele tiden har jobbet mot homobevegelsen. Både mot ekteskapsloven, adopsjon for homofile og alle andre rettigheter:

– Derfor er det flaut at hun får denne prisen. Homobevegelsen har ingenting å takke henne for, sier Hegseth.

Tore Petterson, kjent fra programmer som «Sofa», «Skal vi danse» og «Farmen kjendis» reagerer også.

– At lederen for et parti som bare for noen år siden var mot homoekteskap og likestilling, så skal hedres for at de på populistisk vis valgte å snu i saken for å sanke stemmer, gjør meg uvel, sier han til VG.

– Siv er ikke vår minister, å snu etter vinden er ikke en grunn for pris, sier Petterson.

Juryformann i GayGalla, Yngve Marcussen, har fått forelagt kritikken som kommer frem i denne saken. Han forklarer at «Årets faghag» er en sosial, og ikke en politisk pris.

– Begrepet «fag hag» stammer fra det homofile miljøet i USA, og er et slang-begrep som beskriver kvinner som i stor grad omgås homofile menn. Opprinnelig var det et negativt ladet begrep, som i senere tid har blitt løftet frem som en positiv og humoristisk tittel, sier Marcussen.

Han mener at i oversettelsen «homobestevenn», vil kanskje noe av betydningen gå tapt. Derfor heter prisen «Årets Faghag», uten å være oversatt.

– Det er fire som har fått prisen til nå: Erna Solberg, Hanne Krogh, Elsa Lystad og Siv Jensen. Det kan være interessant å merke seg at to av vinnerne er ledere for Norges mer verdikonservative partier, sier Marcussen.

Jensen mottar prisen som privatperson, og ikke politiker, understreker han. Marcussen mener at både juryens sammensetning og begrunnelse gjør det tydelig at prisen går til Jensen privat, og ikke som partileder.

– En «faghag» er en som sosialt stiller opp for sine skeive venner, og GayGalla gir prisen til Siv Jensen, for å vise at hun som privatperson har andre nettverk enn hva som kommer frem i hennes politiske virke.

– Når hun fra scenen på Chateau Neuf deler historier fra sitt liv og fra sine vennskap i det skeive miljøet, er dette noe nytt for mange, og noe juryen ønsker å løfte frem. Vi håper prisen vil inspirere videre til noe positivt både hos vinneren og hos publikum, sier Marcussen.

Siv Jensens statssekretær, Petter Kringe Tvedt, sier til VG at de ikke har anledning til å kommentere kritikken. Lørdag kveld sa han imidlertid på vegne av Siv Jensen at det var «kult» å få prisen.

– Jeg har mange gode venner med forskjellige legninger, jeg er like glad i alle sammen. Jeg synes det er veldig bra at vi lever i et samfunn hvor folk kan leve ut sin kjærlighet overfor hverandre uavhengig av legning, sa Siv Jensen til VG via statssekretæren.