SNIPP, SNAPP, SNUTE: Både Mina Hadjian og Johanna Grønneberg er ute av «Farmen kjendis». De er også Martine Lunde. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-Mina om sin omstridte fortid: – Jeg ble deprimert og var full av angst

Den hjemsendte «Farmen kjendis»-deltageren gikk i kjelleren da det kokte som verst. Det lærte henne å ikke gå i krigen for alle andre.

Finaleuka i «Farmen kjendis» er i full gang, og mandag kveld måtte Mina Hadjian (43), Martine Lunde (23) og Johanna Grønneberg (39) forlate Li gård i Hedmark - etter en todelt konkurranse i øksekast og kunnskap.

Mina Hadjian var ikke veldig skuffet selv om hun måtte forlate konkurransen så kort tid før den store finalen.

– Nei, jeg synes ikke det var noen kjip følelse i det hele tatt. Jeg trodde i utgangspunktet at jeg ikke skulle overleve så lenge og er veldig stolt av meg selv. Det er de mest ivrige som ofte går videre, og det er kjempebra, sier hun til VG.

– Jeg gråt som en unge

Den 43 år gamle radioprofilen var aller mest klar for å komme seg hjem til samboeren Espen (35) og sønnen Henry (snart 3).

– Det ble rett og slett for mye for meg da vi fikk brev hjemmefra. Jeg hadde «gjemt» familien min langt inni «skrotten», og på bildet i brevet så jo sønnen min nesten ti år eldre ut. Da ble jeg litt bekymret og følte at det virkelig på tide å dra hjem, forteller hun med et smil.

– Og hvordan var det å se dem igjen?

– Det var helt fantastisk! Jeg, Martine og Johanne reiste rett til Oslo og dro på restauranten Vaaghals og møtte Christer (Rødseth, journ. anm.). Der sto jeg og gråt som en unge. Johanna og Martine sa til meg at jeg ikke kunne gråte på den måten, siden Henry skulle komme. At han ville få sjokk om han så meg sånn.

STORT SAVN: Mina Hadjian brast i gråt rett før hun skulle møte sønnen Henry igjen. Foto: Privat

Dermed «strammet» Mina seg opp så godt hun kunne.

– Henry kom og ropte «mamma». Jeg klemte ham, snudde meg og så at Martine og Johanna satt og hylgråt. Det var skikkelig hiksting! Det var gode råd som de ikke klarte å følge opp selv, humrer «Farmen kjendis»-deltageren, som understreker at det var godt å se samboeren igjen også.

– Ja, jeg ble jo nærmest nyforelsket igjen, erkjenner hun.

Omstridt karriere

I «Farmen kjendis» fremstår Mina Hadjian som en kvinne med bein i nesa, én som de andre deltagerne stoler på - og som er godt likt av de aller fleste. Altså tilsynelatende ganske langt unna den kontroversielle jenta som fikk sparken i NRK P3 i 2007 etter å ha skjelt ut sin egen arbeidsgiver på direkten.

Vel og merke etter en teknisk svikt i studio.

Dét var bare én av en lang rekke oppsiktsvekkende overskrifter rundt den nå 43 år gamle radioprofilen, bosatt i Fredrikstad.

SLET MED KASTENE: Radioprofil Mina Hadjian imponerte ikke veldig i mandagens øksekastkonkurranse. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Har det skjedd noe med imaget ditt, Mina?

– Nei, det handler nok om at jeg nå velger kampene mine litt mer nøye. Før sto jeg opp for alle som hadde et problem, mens jeg nå har mine egne saker å kjempe for. Jeg holder meg til det, og så får andre ta sine egne kamper.

– Veldig mye styr

I dag jobber hun som redaktør for RøverRadion, som sendes på NRK P2. Hun tror endringen har noe med erfaring å gjøre, men ikke bare det.

– Jeg har lært mye av å jobbe fengsel med folk som er mye mer kontroversielle enn meg. I tillegg skjedde det noe etter at jeg fikk barn.

I NRK P3 ledet Hadjian programmet med det treffende navnet «Mina». Hun måtte tåle sterk kritikk etter et intervju med kunstner Marianne Aulie, der Aulie på direkten navnga to norske menn for et angivelig voldtektsforsøk. Hun ble også felt på fem punkter i Pressens Faglige utvalg for et intervju hun gjorde med Frp-politiker Terje Søviknes.

Som om ikke det var nok stilte i 2006 den gang drapsdømte Veronica Orderud opp i programmet med erklæringen «Hei, dette er Veronica Orderud, og jeg hører på Mina hver dag. Om du ikke gjør det samme, så dreper jeg deg».

KONSENTRERTE: Tiril Sjåstad Christiansen og Ronald Pulk er fortsatt med i «Farmen kjendis». Det er ikke Mina Hadjian. Foto: Alex Iversen, TV 2

Mina forteller:

– Jeg husker det ble mye styr, veldig mye! Da jeg intervjuet henne, spurte jeg om hun var skyldig. Hun svarte nei. Jeg spurte også om hun har galgenhumor på det. Hun svarte ja. Etterpå spurte jeg om hun hadde lyst til å lage en såkalt ID, altså at hun hører på Mina på radio, at hun var mest kjent for å ha drept noen, og at hun måtte høre på Mina ellers «dreper jeg deg».

Alle klippene ble sendt til godkjenning hos sjefen, ifølge «Farmen kjendis»-deltageren.

– Med store, røde bokstaver, skrev jeg at sjefen måtte høre på ID’en. Jeg fikk det godkjent, bortsett fra det som ble sagt om skyldspørsmålet. Jeg husker at jeg kom på jobb etter at det hadde vært på lufta, og da var sjefen fra Oslo kommet for å gi meg skikkelig kjeft. Jeg sendte videre godkjenningen jeg hadde fått på e-post, og da var det sjefen min som fikk kjeft resten av dagen. Det var da det begynte å gå skikkelig til helvete mellom oss.

Og:

– Jeg ble forvirret, for å si det sånn. Det var ikke noe gøy.

VG har vært i kontakt med den aktuelle sjefen som ikke ønsker å kommentere denne saken.

– Elsket jobben, men hatet effekten

– Hvordan hadde du det da det kokte som verst?

– Det var en veldig kjip tid. Flere ganger ble ting godkjent og sendt, mens reaksjonene haglet etterpå. Så måtte vi gå ut å beklage noe som var godkjent. Det virket som at jeg var en løs kanon som ikke visste hva jeg drev med. Etter hvert begynte jeg å bli paranoid.

Hun legger ikke skjul på at oppmerksomheten etter hvert gikk på helsa løs.

– Jeg ble deprimert og var full av angst det siste året i NRK P3. Det ble alt for mye oppmerksomhet som ikke hørte hjemme noe sted. Selv likte jeg å stå i et mørkt studio, men hver gang jeg sa noe, så kom det i avisa. Jeg elsket jobben min, men hatet effekten, forteller en åpenhjertig Mina, som i ettertid ser at hun burde sagt ifra tidligere at hun slet og trengte litt fri.

– Jeg gjorde heller det motsatte, og etter hvert ble jeg manisk. Jeg ser nå at jeg kunne vært tydelig på hvordan jeg egentlig hadde det istedenfor å tøffe meg. Men det er sånn det ofte blir, forteller Mina Hadjian til VG.

Den avgjørende «Farmen kjendis»-finalen sendes på TV førstkommende søndag.