NRK fjerner Michael Jackson fra spillelister

I DOKUMENTAR: To menn forteller i dokumentaren «Leaving Neverland» at de ble utsatt fra overgrep fra Michael Jackson. Foto: Yui Mok / PA Wire

På grunn av en ny overgrepsdokumentar skal ingen av Michael Jacksons låter spilles på NRK de neste to ukene.

I dokumentaren skildrer Wade Robson og James Safechuck overgrep de hevder popkongen begikk mot dem da de var 7 og 10 år gamle. Første halvdel av filmen ble i helgen vist i USA – og har fått massive reaksjoner.

I to uker fra 8. mars innfører NRK Jackson-stopp. To dager senere viser de selv den omstridte dokumentaren.

– Michael Jackson har hatt en enorm populærkultur betydning, og er en viktig artist for et stort publikum. Det er vanskelig å si nå om NRK kommer til å slutte å spille musikken hans helt, men vi må se på hvordan publikum fremover reagerer på innholdet i dokumentaren, sier musikksjef i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne, til NRK.

ANKLAGER: Wade Robson (t.v.) og James Safechuck (t.h) flankerer her regissør og produsent Dan Reed på Sundance i forbindelse med premieren på «Leaving Neverland». Foto: Taylor Jewell / Invision / AP / NTB scanpix

Ifølge NRK er det er spillelistene i radio på kanalene P1, P13 og P1+ som blir berørt.

Har gått til søksmål

Forvalterne av boet til Michael Jackson – og hans familie – har reagert sterkt på filmen. De saksøker HBO, som i helgen la ut filmen i USA, for rundt 865 millioner kroner.

– Jeg vil at folk skal forstå og vite at denne dokumentaren ikke forteller sannheten. Det har ikke vært en eneste bit av bevis som støtter historien deres, sa Marlon Jackson til CBS Morning i forrige uke.

Michael Jackson døde i 2009, fire år etter å ha blitt frifunnet for syv tilfeller av overgrep mot barn og to anklager om å ha gitt rusmiddel til en 13-årig gutt.

Den avdøde popstjernens familie har flere ganger gått ut mot filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO fordi de ikke har fått komme til orde i filmen, men dette har altså ikke ført frem.

– Det er en film som ikke tilfredsstiller kravene NRK ville satt om vi selv skulle produsert den, nettopp fordi Jacksons representanter ikke direkte får kommentere påstandene som settes frem, sier innkjøpssjef i NRK Fredrik Luihn til Aftenposten.

De to mennene kommer i dokumentaren med detaljerte beskrivelser av gjentatte overgrep.

– Han sa til meg at hvis de noen gang fant ut hva vi gjorde, så ville han og jeg settes i fengsel for resten av livet, sier Wade Robson i dokumentaren.

Angriper HBO

I søksmålet heter det at HBO bryter en kontrakt fra 1992 der TV-kanalen fikk rettigheter til å vise en av Jacksons konserter. I kontrakten står det at HBO får vise «Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour» og at HBO ikke skal uttale seg nedsettende om Jackson på noe tidspunkt i fremtiden.