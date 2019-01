Disse profilene deltar i «Paradise Hotel»

RAMPELYS 2019-01-18T05:59:52Z

CAREYES, MEXICO (VG) De første deltagerne i den ellevte sesongen av reality-programmet har sjekket inn på det luksuriøse hotellet.

Publisert: 18.01.19 06:59

På en bakketopp isolert fra folkeliv ligger luksuriøse Villa Careyes Sol de Occidente Castle og soler seg i 30 varmegrader. 44 kameraer dekker de fleste vinkler på den etter hvert kjente villaen, som på norsk folkemunne bare kalles «Paradise Hotel».

Den ellevte sesongen begynte innspillingen i januar, og dette året har det sjekket inn fire VIP-profiler.

Robin Johansson (24)

Den svenske 24-åringen har tidligere vært med i «Oljebarna» og svenske «Ex on the Beach», men er kanskje mest kjent her til lands som den skandaløse ekskjæresten til blogger Sophie Elise Isachsen . Han ble i 2016 dømt til tre måneders ubetinget fengsel for vold mot bloggerens venninne, og for vold og drapstrusler mot en politimann.

Nå om dagen jobber han med YouTube-kanalen sin, og med deltagelsen i «Paradise Hotel» ønsker han å vise at han har lagt sin trøblete fortid bak seg.

– Det har blåst opp mye skandaler i mediene rundt meg, og jeg har vært en person det har stormet mye rundt. Men jeg mener virkelig at jeg har endret meg og blitt et nytt menneske, og jeg vil vise det fram, sier han til VG, som fikk møte deltagerne før de sjekket inn på hotellet.

For ett år siden ble Johansson knivstukket seks ganger etter å ha havnet i bråk på byen. Det forandret livet hans.

– Nå setter jeg mye større pris på livet og tar vare på hvert minutt og bryr meg mye mer om familien min. Nå er min mamma og min bror mine viktigste i livet, tidligere var venner og alkohol og festing det viktigste, forteller den tatoverte stockholmsgutten, som etter oppholdet på hotellet har planer om å flytte til Oslo.

– «Paradise Hotel» er ikke det beste programmet for å renvaske ryktet, sier han lattermildt på spørsmålet fra VG.

Likevel mener han at folk vil se en ny versjon av ham. Han er forberedt på at fortiden blir tatt opp på nytt.

– Jeg har fortsatt mye anger for det som skjedde, men det er ingenting som kommer til å skje igjen. Jeg var ung og dum og veldig ustabil.

Bettina Buchanan (23)

Årets andre svenske deltager er ingen nybegynner i «Paradise Hotel»-spillet. Hun har lagt to tidligere deltagelser i den svenske versjonen bak seg, og etter å ha røket i semifinalen begge gangene, er hun klar for å snappe seieren fra nordmennene.

– Jeg har sagt at jeg skal være med til jeg vinner, kanskje jeg blir med neste år også. Så blir det bare sånn «nå får vi la henne vinne, for nå orker vi ikke å se henne mer», sier hun og setter bryter ut i sin karakteristiske latter.

Den sprudlende jenta, som er kjent for å le på innpust og ikke utpust, skaper som regel en dominoeffekt av latter når hun setter i gang latterpipene. Det synes hun bare er morsomt – som så mye annet.

– Det får være sånn, sier hun med et smil.

Under oppholdet håper hun på å finne kjærligheten, til tross for at hun bare har forelsket seg én gang tidligere.

– Jeg krysser fingrene for at det kommer en gutt etter min smak. Tenk om den andre gangen i livet hvor jeg blir virkelig forelsket, er på «Paradise Hotel». Tenk å få sin kjærlighetshistorie innspilt. Det er jo magisk!

Andreas «TIX» Haukeland (25)

Låtskriveren, som fikk foreldre landet rundt til å se rødt da han gjorde verselinjen «i kveld er det lov å være hore» til russens mantra i 2015, er klar til å oppfylle en flerårig drøm i Mexico . I de to forrige sesongene måtte han takke nei grunnet fullbooket timeplan, men i år er det russelåter og låtskriveroppdrag i statene som må vike for at realityeventyret skal bli virkelighet.

– Det er jo egentlig den dummeste timingen å ta meg fri på, det er sinnssykt mye som skjer, jeg har den sjette største låten i hele verden («Sweet but psycho» journ.anm.). Så jeg måtte bare si til USA at jeg stikker av gårde i to måneder, jeg skal være med på reality-TV, sier han bak speilblanke solbriller som han har nektet å fjerne for det norske pressekorpset.

Bærumsgutten, som med gigantisk pelskåpe og badekar fullt av sedler har provosert på seg flere blant dem han kaller «generasjon krenket», tror han vil overraske stort.

– Jeg er godhjertet og snill. Jeg tror ikke folk forventer det. Jeg tror ikke folk forventer at jeg faktisk er så oppegående, sier han henslengt i en sofa i skyggen.

Sofie Karlstad (21)

Lærervikaren med over 140.000 følgere på Instagram lykkes ikke med å finne kjærligheten i svenske «Love Island», men kjærlighet står ikke på agendaen under oppholdet på «Paradise Hotel».

– Absolutt ikke. Jeg har sett på ti sesonger av «Paradise Hotel», og det er ikke min type gutter. Jeg er 99 prosent sikker på det, noe som også vil si at det er stor sannsynlighet for at det skjer, for det er når man ikke leter at man finner noen, sier hun og smiler.

Finnmarkingen får støtte for deltagelsen fra moren og stefaren, men faren hennes har ingen anelse om at hun skal sendes på TV3s sendeflater fra mars.

– Vi har et godt forhold, men han er dataingeniør, og jeg vet ikke helt hva han synes om det. Jeg vet ikke om jeg sender en melding rett før jeg sjekker inn, eller om jeg lar mamma ta støyten, sier hun lattermildt.

Hun er ikke redd for å ta en diskusjon, og sier ifra om folk irriterer henne – noe som skjer relativt ofte.

– Enten når noen er for høye på seg selv, eller er spydig og frekk og skal rakke ned på andre for å føle seg bra selv, det tirrer meg. Men nå har jeg blitt så gammel at jeg velger mine kamper. Jeg får vel bite meg i tungen så mye det går, sier Karlstad med iskaldt blikk i kontrast med Mexicos varme omgivelser.