Jonis Josef (26) ut mot komikerkollegaens «Dagsnytt 18»-stunt: – Han dreit seg ut

Yousef Hadaoui fikk en rekke reaksjoner etter humorstuntet sitt under mandagens «Dagsnytt 18». Komikerkollega Jonis Josef mener han misbrukte muligheten til å si noe viktig.

Publisert: 22.01.19 21:37 Oppdatert: 22.01.19 21:49

Helgens Humorpris har fått kritikk fra flere hold, blant annet fra Sigrid Bonde Tusvik som forlot feiringen da ingen kvinner fikk pris. Skuespiller og komiker Abubakar Hussain langet ut mot utdelingen på Instagram og mente komikere med innvandringsbakgrunn ble ekskludert.

Rabalderet toppet seg da Yousef Hadaoui ble kastet ut under debatt om Humorprisen på «Dagsnytt 18» etter et humorstunt.

– Slapp av

Jonis Josef (26) har i det siste markert seg i humorbransjen, og var selv til stede under utdelingen fredag. Han mener det hele har gått over styr, og at Morten Ramm og Trond Kvernstrøm, som står bak arrangementet, har fått et ufortjent mye tyn.

– Man må gi det et par år før man tar fram høygaflene. Lene seg tilbake og slappe av, og ikke være så reaksjonære. Da kan man se om det er et fundamentalt problem. De har lovet å gjøre endringer til neste år, og med det burde ballen vært død, sier han til VG.

Kollegaens stunt under «Dagsnytt 18» reagerer han imidlertid sterkere på.

– Jeg synes Yousef dreit seg så hardt ut i går. De tok ham på alvor, også velger han å bruke muligheten til å gjøre et promoteringsstunt, sier han.

– Det får oss innvandrere til å se jævla dumme ut.

– Viktig å inkludere alle

Arman Surizehi, som står bak humorkanalen «The Arman Show», var blant dem som gikk ut på Facebook for å kritisere Humorprisen for mangel på inkludering av komikere med ikke-etnisk norsk bakgrunn. Han har selv vært i dialog med Morten Ramm, og er invitert til et møte for å diskutere videre retning for Humorprisen.

– Nå har vi valget med å bidra og å gjøre en forskjell, eller vise fingeren å gå motsatt vei, men sistnevnte vil ikke gi en positiv effekt når jeg snakker om inkludering. Man må inkludere seg, å gå sammen, mener han.

Også han mener det er på tide å legge årets arrangement bak seg, og å se fremover til neste år. Han er opptatt av at flerkulturelle unge som ser opp til ham og andre komikere med ikke-etnisk norsk bakgrunn skal føle at de kan få en naturlig plass i bransjen om de søker seg dit.

– Det er viktig at vi inkluderer alle i samfunnet vårt. Hvordan kan jeg anbefale de yngre som ser ut som meg å gå samme retning som meg, når de aldri kommer til å bli anerkjent, spør han.

– Jeg vil bidra til at humor-Norge skal bli større, at vi skal være de beste i Skandinavia, men først starter det med inkludering. Vi går mot riktig vei nå, fortsetter han.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Yousef Hadaoui mandag og tirsdag uten å lykkes.