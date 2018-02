Bisettelsen til prins Henrik: – Han var fargerik, uforutsigbar og fransk

Publisert: 20.02.18 10:42

Rundt 60 gjester samlet seg i Christianborg Slottskirke i den danske hovedstaden for bisettelsen av prins Henrik tirsdag formiddag.

Etter prinsens eget ønske var bisettelsen av det mer intime slaget. Ingen fra det norske kongehuset deltok.

Fakta Prins Henrik Født Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat, 11. juni i 1934 i Gironde, Frankrike.

Oppvokst i Hanoi i Vietnam, som da var fransk koloni, og i Cahors i Frankrike.

Da han giftet seg med daværende kronprinsesse Margrethe i 1967 skiftet han navn fra Henri til Henrik.

Da Margrethe ble dronning i 1972 fikk han tittelen Prins Henrik.

Dronning Margrethe og Prins Henrik har to sønner, kronprins Fredrik (26. mai 1968) og prins Joachim (7. juni 1969)

Han har utdannelse innen jus og statsvitenskap

Han avtjente verneplikt under krigen i Algerie i 1959 til 1962

Fra 1963 til 1967 arbeidet han ved den franske ambassaden i London

Han snakket flere språk, som fransk, dansk, kinesisk og vietnamesisk.

Han oversatte flere bøker fra fransk til dansk og ga selv ut noen diktsamlinger. Kilder: Store norske leksikon, kongehuset.dk og NTB

Erik Norman Svendsen, tidligere biskop og kongefamiliens sjelesørger og personlige prest siden 2008, sto for bisettelsen.

– Et langt liv som begynte i Frankrike men ble avsluttet i Danmark er ved ende. Døden kom ikke som en overraskelse for prins Henrik. Prins Henrik uttalte for et år tilbake at han tenkte på døden hver dag, ikke med frykt, men med respekt, innleder presten bisettelsen.

Dronning Margrethe, ikledd sort slør, smilte da presten forteller om den store kjærligheten som blomstret på 60-tallet mellom henne og prinsen. De møttes på et middagsselskap i London i 1965.

Videre i minnetalen forteller han om prinsens personlighet og uortodokse måte å være på, som gjorde at han fikk mye oppmerksomhet i pressen – både på godt og vondt.

– Han var fargerik, uforutsigbar og fransk, sier han.

Kronprinsparet, prins Joachim, prinsesse Marie og barnebarna ankom kirken i samlet flokk. Familien var tydelig berørt og tørket tårene.

Den franske familien til prins Henrik var også på bisettelsen, blant andre brødrene Étienne de Monpezat, Jean-Baptiste de Monpezat og søsteren Catherine de Monpezat.

Anne-Marie, søster til dronning Margrethe, og ektemannen Konstantin fra Hellas var også til stede.

Urokkelig kjærlighet til familien

Presten tok også opp prins Henrik sin kritikk av sin rolle i det danske monarkiet, men at dette ikke gikk på bekostning av hans kjærlighet til familien.

– Hans kritikk fylte spaltene og delte befolkningen i to – de som var enige med prinsen og de som var uenige. Men prinsen var urokkelig i sin sak og forsvarte den temperamentsfullt.

– Men når ordene var sagt, møtte han sønnene og kona med et smil. Han kjærlighet til familien var uberørt av hans kritikk av sin rolle, fortsetter presten.

Operasanger Jens-Christian Wabt og Københavns guttekor sang under bisettelsen. Det ble sunget fire salmer, blant annet «Til himlene rækker».

Ti offiserer fra Den Kongelige Livgarde bar kisten fra Slottskirken til rustvognen.

Etter bisettelsen ringte kirkeklokkene i hele landet til ære for prinsen. Nå står en privat sammenkomst på Amalienborg for tur.

Planlagt begravelsen i lang tid

Ifølge danske DR har prins Henrik forberedt detaljene omkring bisettelsen i lang tid – helt siden i sommer da han uttalte at han ikke vil begravet i Roskilde Domkirke som egentlig var planlagt. Det betyr at dronning Margrethe og prins Henrik ikke vil begraves sammen.

Prins Henrik ønsket at halvparten av asken skal spres over dansk farvann, mens en urne med resten av asken skal settes ned i den private hagen på Fredensborg Slott. Prins Henriks valg om å bli kremert bryter med kongelige tradisjoner.

Siste farvel med offentligheten

På fredag ble kisten fraktet fra Amalienborg til Christiansborg Slottskirke midt i København. Prinsen ligger på en «castrum doloris», en forhøyning hvor en lukket kiste stilles til offentlig skue.

Siden lørdag har danskene hatt mulighet til å ta en siste farvel med prinsen i kirken. Tusenvis har benyttet seg av muligheten, skriver Politiken.

Mandag ble det holdt en minneseremoni i kirken hvor om lag hvor 200 personer av den avdøde prinsens nære krets samlet seg.

Sovnet stille inn

Prins Henrik døde 13. februar etter noe tids sykdom. Han sovnet stille inn i sitt hjem med dronning Margrethe og deres to sønner Fredrik og Joachim ved sin side. Han ble 83 år gammel.

Han ble lagt inn på sykehus 28. januar etter å ha fløyet hjem fra ferie i Egypt samme dag. Sykdommen skal skyldes en infeksjon.

9. februar opplyste det danske hoffet at tilstanden hans var alvorlig forverret, og kronprins Fredrik forlot da Sør-Korea for å dra hjem på besøk til sin far.

Franskfødte Henrik døde kun timer etter at han ble sendt hjem fra Rigshospitalet. Han ønsket selv å tilbringe sin siste tid hjemme.

I nyttårstalen i 2015 opplyste dronning Margrethe at ektemannen ville trekke seg fra offentligheten og kun delta i noen få offentlige begivenheter. I fjor høst meldte kongehuset at prinsen lider av demens, og at han trakk seg helt fra offentlige plikter.