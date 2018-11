IMPONERTE: Førstemann ut i kveldens utgave av Idol var Øystein H. Hegvik (18) som fikk rungende applaus og ros av Idol-dommerne for sin fremførelse av sangen «Writing's On The Wall « fra James Bond-filmen «Spectre». Foto: MATTIS SANDBLAD

Kamilla Wigestrand er ute av Idol

RAMPELYS 2018-11-02T18:43:05Z

Dommerne velger å ikke redde henne.

Publisert: 02.11.18 19:43 Oppdatert: 02.11.18 20:53

– Det kom ikke som et sjokk at dommerne ikke ønsket å redde meg, sa Wigestrand fra scenen. Jeg unner alle de resterende deltagerne å komme videre.

Ikveld er det filmmusikk som står på menyen når finalistene inntar scenen. Finalistene skal altså synge låter fra kjente og kjære filmer, blant annet fra James Bond og julefilmen Love Actually, som programleder Katarina Flatland fra scenen innrømmer er hennes favorittfilm.

Dommer og artistmanager Silje Larsen Borgan kan på sin side ikke svare på hvilken film hun liker aller best.

– Å velge favorittfilm er som å velge favorittlåt, det går bare ikke. Jeg er ikke sånn «fan» av filmer med rustninger og drager og sånt, men ellers er jeg med på det meste, sier hun under sendingen.

Først ut var Øystein Hegvik (18) fra Brekstad som sang Sam Smiths hit « Writing's On The Wall» fra James Bond-filmen «Spektre».

Tilbakemeldingen fra dommeren etter opptreden var mildt sagt positive.

– Det er sånne følelser når du synger som minner meg på hvorfor jeg har viet livet mitt til musikkbransjen. Stemmen din har internasjonalt potensiale, sa Larsen Borgan.

Anders Mowatt Haugland, som var nummer to ut i dag med låten «Earned it» av The Weekend, innrømmer at tiden etter forrige opptreden, der han havnet blant de tre dårligste, var tøff.

– Jeg var i kjelleren forrige helg og snakket med psykolog. Jeg har jobbet steinhardt for å gjøre opptreden i dag så godt som mulig.

Og det kan virke som om arbeidet har høstet frukter. Dommerne var iallfall fornøyde.

– Dette var veldig bra jobbet, sa Larsen Borgan.

Tredjemann ut var Kamilla Wigestrand med Joni Mitchells klassiker «Both sides now» fra filmen «Love Actually». Men dagens opptreden var ikke Wigestrands beste, ifølge dommerne.

– At du er en av sju sier alt om talentet ditt. Måten du klarer å bruke din egne følelser til å få publikum til å føle, er helt unik. Men i dag er det ikke helt optimalt, sa Gunnar Greve .

Det samme mente VGs egen anmelder, Marius Asp, som ga låten terningkast tre.

Nestemann var Carlisle Sienes (21) fra Lunde i Telemark som valgte den kontroversielle artisten R.Kellys «I believe I can fly».

– Wow. Det gikk rykter at du gikk din egen versjon og da tenkte jeg, hvordan skal dette gå? Det var helt fantastisk. Jeg er sikker på at begge søstrene mine sitter hjmme og gråter. Du er artist, sa Larsen Borgan.

Gunnar Greve kalte på sin side Sienes for «Stjerne» da han ga sin bedømmelse.

– Takk for at du ga janteloven et godt ballespark. Dette er grunnen til at jeg jobber med musikk. Dette var en sinnssyk opptreden. Du er en stjerne, sa han.

Femtemann ut var Casper Kuhlmann Kristensen som i denne anledning hadde valgt låten Rewrite The Stars fra filmen «The Gretest Showman».

Dommerne var nok en gang rosende .

- Jeg blir imponert når man synger og danser samtidig. Det er en kunst det du gjør der. Du har en solid stemme. Du er den store lillebroren vår som leverer hver gang, sa Larsen Borgan.

VGs anmelder var derimot ikke like imponert, og kalte sangstemmen hans for både «kraftløs» og «falsk» under dagens opptreden.

Nest siste opptreden var det Kristian Raanes (22) som sto for. Gunnar Greve mente opptreden var feilfritt, men at han er nødt til å begynne å gå mer ut av komfortsonen.

– Jeg er enig med Greve. Jeg vet det er skummelt, men du vil få så sykt mye igjen for det, sa Tshawe Baqwa.

Siste opptreden var det Vilde Skogen som sto for. Sangvalget i dag hadde falt på «Everybody Knows» fr filmen «Justice Leauge». Dommerne mente Skogen surfet videre på den gode opptreden hun hadde sist fredag der «artisten Vilde kom frem».

– Du balanserer en sårhet og en slem «attitude» som er utrolig fint å bevitne. Dette er en artist i full utfoldelse, sa Larsen Borgan.

På spørsmål om hvem som hadde kveldens beste opptreden, svarte Larsen Borgan Øystein Hegvik og Anders Mowatt Haugland. Gunnar Greve, mente på sin side at Vilde

Forrige uke var det Drammens-jenta Zino Mohammad (21) som måtte forlate programmet til dommernes og VGs egen anmelders skuffelse .

– Det er helt hårreisende, sa blant annet Idol-dommer Gunnar Greve, om utfallet.

