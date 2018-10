PÅ BEDRINGENS VEI: Christine Koht er på beina etter å ha operert vekk en større svulst, men har likevel måttet avlyse flere forestillinger for å la kroppen hvile. Foto: Jørgen Braastad

Christine Koht måtte operere vekk svulst

Heldigvis var svulsten godartet, og muntrasjonsrådet er oppegående.

Det opplyser hennes produsent, Elina Krantz, til VG. Likevel måtte Christine Koht (51) kaste inn håndkledet før gjennomført forestilling på Jessheim torsdag.

– Christine har gjennomgått en operasjon for å fjerne en større cyste, og vi trodde nå at hun var sterk nok til å holde en hel forestilling, men så viste det seg altså at det likevel var litt for tidlig, sier Krantz til VG.

Hun presiserer at det går bra med Koht.

– Svulsten var godartet og operasjonen vellykket, sier Elina Krantz.

Christine Koht har ikke selv ønsket å kommentere saken ennå.

Ironisk nok heter årets forestilling fra Christine Koht «Bør jeg være bekymret?». Nå venter en litt lengre rekonvalesens enn sist på komikeren, noe som nødvendigvis må få konsekvenser for showene hennes.

– Vi har måttet avlyse et par-tre forestillinger, og de fire neste blir også avlyst, ettersom det nok var for tidlig å stå på scenen igjen. Men vi kommer tilbake til alle stedene som blir avlyst etter hvert, lover Elina Krantz.

I «Bør jeg være bekymret?» slår Christine Koht et slag for hverdagsangsten og kaller seg en «bekymringskunstner», der hun lokker sitt publikum med at hun fint kan dem noen bekymringer, om de synes de har for få.

For Christine Koht har flere enn hun trenger selv, skriver hun på showets vaskeseddel.

Forhåpentlig har hun nå én mindre etter den vellykkede operasjonen.