«Stjernekamp»-finale: – Gleder meg sykt

FORNEBU (VG) Gjennom høsten har ti deltagere kjempet om en seier i «Stjernekamp». Lørdag står det mellom Ella Marie Hætta Isaksen (20) og Ulrikke Brandstorp (23).

Publisert: 27.10.18 19:57 Oppdatert: 27.10.18 20:20

Årets vinner i «Stjernekamp» skal kåres lørdag, og tidenes yngste finalistpar skal gjennom tre låter hver overtale seerne til å stemme på nettopp dem. I høst har de to finalistene vist fram sine talenter gjennom ulike sjangere – alt fra hardrock og opera til joik og vise.

For første gang skal de også synge sine egne låter. Isaksen har valgt låten «In Comparison» som hun har med bandet sitt ISÁK, som også skal være med på scenen. Brandstorp har med seg den nyutgitte låten «Careless» på scenen.

Åpningsshowet startet med en glamorøs og fengende versjon av hiten «Uptown Funk», og seerne fikk et gjensyn med de åtte deltagerne som har røket i konkurransen.

Brandstorp åpnet showet med repriselåten «Pour Some Sugar On Me». Dette sa hun til VG i forkant av sendingen: