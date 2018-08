TIL VANLIG: Slik ser Tom Hardy vanligvis ut. Her fra premieren av «The Revenant» i 2014. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Tom Hardy (40) totalt ugjenkjennelig i ny rolle

Den britiske skuespilleren har gjennomgått en rekke store forandringer for tidligere filmroller. Som legendariske Al Capone er han imidlertid ikke til å kjenne igjen.

I 2012 la den britiske skuespilleren på seg rundt 14 kilo med muskler for rollen som «Bane» i «The Dark Knight Rises». I oktober dukker han opp som antihelten «Venom» i filmen med samme navn, dog forandringen i den filmen skyldes animasjon.

Han er også aktuell som Al Capone i filmen «Fonzo». Med kopparr, en langt tilbaketrukket mane og misfargede tenner, er det lite som tyder på at 40 år gamle Hardy gjemmer seg bak fasaden. Filmen er ikke ventet før neste år, men superstjernen har delt flere bilde av seg selv på Instagram, både i sminkestolen og i karakter.

Onsdag delte også regissøren av filmen, Josh Trank, et bilde av Hardy som er totalt ugjenkjennelig i rollen som «Al Capone».

Den biografiske filmen følger Al Capone nærmere et tiår inn i fengselsoppholdet. Den beryktede gangsteren fra Chicagos underverden på 20-tallet kjemper mot demens, og blir hjemsøkt av sin voldelige fortid. Filmen tar for seg den siste perioden i livet til Capone, som døde av et hjerteinfarkt i en alder av 48 år.

Hardy er også kjent for å sine spesielle stemmepreg på de ulike karakterene han spiller. I et intervju med Esquire avslører han at han har funnet inspirasjonen bak stemmen til Al Capone i en noe overraskende karakter – Snurre Sprett.