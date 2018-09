LANGT EKTESKAP: Dorthe Skappel og ektemannen Jon ble kjærester da de var 15 år gamle, og har vært gift i drøye 33 år. Paret viser seg sjelden sammen offentlig, og dette bildet ble tatt så langt tilbake som i 2008 – da de dukker opp på førpremieren av James Bond-filmen «Quantum of Solace». Foto: Robert S. Eik / James Bond VIP premiere

TV 2-Dorthe om mannen Jon: – Han er ikke den første til å flagge at han er gift med meg

Den danseklare TV 2-profilen gleder seg til «Skal vi danse»-premiere. I salen sitter ektemannen – som ikke er like glad i all oppmerksomheten.

Lørdag kveld braker det løs med «Skal vi danse» på TV 2 . Og blant dem som skal svinge seg på parketten er TV 2s egen lørdagsdronning, «God kveld Norge»-programleder Dorthe Skappel (55), som selv føler at hun begynner å få taket på dansingen.

– Det går fremover med dansingen, det blir stadig bedre! Det er forferdelig morsomt, mer gøy enn jeg trodde det skulle bli. Men jeg pleier jo å bli så nervøs, så å beholde roen blir dritvanskelig. Men jeg håper at jeg har erfaring nok til å takle nervene, sier Dorthe Skappel til VG.

– Skiller privatliv og offentlighet

Nei, det er lite å si på erfaringen den 55 år gamle programlederen har opparbeidet seg. Tidlig på 1990-tallet debuterte hun på TV-skjermen, og siden 1997 – i 21 år – har hun ledet «God kveld Norge» på TV 2.

– Har du kjent litt på baksidene ved å være offentlig også?

– Veldig lite, egentlig. Men det tror jeg handler mye om at jeg har klart å skille privatlivet og det offentlige ganske markant. Men det er klart, jeg merker det innimellom. At jeg blir stoppet på gaten og slikt. Men nå er det jo mange år siden jeg sluttet å gå på fest.

Heldigvis er det ikke mange skremmende opplevelser Dorthe har å se tilbake på gjennom en lang karriere i offentligheten.

– Men det hender jo innimellom. Hvis man er sent ute en kveld eller går hjem fra byen og det er halvfulle mennesker overalt. Da kan det være litt ubehagelig noen ganger. For eksempel når et utdrikningslag plutselig huker tak i deg. Det handler mest om at du havner i en situasjon som er litt halvklein og som du ikke helt vet hvordan du skal takle.

– Det er mye derfor jeg har valgt å ha mine venner, min klan og mine ting. Så velger jeg bort det jeg ikke vil, erkjenner «Skal vi danse»-deltageren.

Gift i 33 år

Til daglig lever Dorthe sammen med ektemannen Jon Skappel (56), som hun giftet seg med for drøye 33 år siden. De to ble kjærester allerede da de var 15, og sammen har de barna Maria og Marthe.

Som mannen til Dorthe, har Jon valgt en ganske mye mer anonym tilværelse i offentligheten, og paret har sjelden latt seg avfotografere sammen i mediene.

– Hva synes han om all oppmerksomheten du får?

– Jon har jo levd med dette i så mange år at jeg ikke tror han tenker noe over det lenger. Men det finnes en søt, liten historie ... Han var i et møte engang, der det var flere som han aldri hadde møtt før. Én spurte om han var i slekt med Dorthe Skappel, og han ga et klart og tydelig nei. For det er han jo ikke. Da var i grunn alt over. Han er ikke akkurat den første som flagger at han han er gift med meg, sier hun og ler.

Likevel:

– Du vet, barna mine er vokst opp med dette og mannen min har på en måte levd med meg så lenge. Han kjenner alt dette. Og jeg er jo ikke en offentlig person privat. Vi har et helt vanlig samliv, som alle andre.

Smalt hodet i isen

Dorthe har mange ganger opp gjennom årene blitt spurt om hun vil delta i konkurransedrevet «Reality-TV». I de aller fleste tilfellene har hun takket nei. Men denne gangen stilte det seg annerledes.

– For min egen del tror jeg at jeg har godt av å tøye strikken og å være med på en utfordring. Det tror jeg gjør at man blir bedre i det man gjør vanligvis. Det var litt av grunnen til at jeg ville være med i år, forteller hun.

Da hun deltok i TV 2-programmet «Isdans» i 2007, gikk det fryktelig galt – da dansepartneren Janusz Komendera mistet balansen mens han holdt Dorthe over hodet i det som skulle være et foroverløft. Ansiktet hennes smalt i isen og programlederen ble hastet til Ullevål universitetssykehus.

Heldigvis gikk det bra, men hendelsen satte naturligvis en støkk i programlederen.

– Du har vel ikke opplevd noen uhell på danseparketten så langt?

– Nei, bank i bordet. Men jeg har kjent på å bli løftet litt i været igjen og jeg er ikke sikker på at det det skjer igjen med det første for å si det sånn. Det fikk jeg litt hardt i mellomgulvet. Bortsett fra det, så går det greit, sier en premiereklar Dorthe Skappel til VG.