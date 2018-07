Hollywood-stjernen Mel Gibson på utested i Oslo : – Jeg er her for å kose meg

OSLO (VG) Skuespilleren Mel Gibson er klar for Tommy Wirkolas nye film «War Pigs». Tirsdag kveld tilbrakte han på utestedet «Lorry» i Oslo.

I oktober starter innspillingen av Tommy Wirkolas (38) nye film «War Pigs», og nå har nordlendingen fått med seg både Mel Gibson (62) og Colin Farrell (42) på laget.

Tirsdag kveld var imidlertid Gibson å finne på restauranten Lorry, som ligger på Frogner i Oslo. Han satt på et langbord inne i restauranten med en større gruppe mennesker, og ble observert i det han tok selfier med flere av servitørene.

Folk på restauranten var svært overrasket da de innså at det var Hollywood-stjernen som befant seg på Lorry denne kvelden.

VG rakk å få et par ord med den amerikanske regissøren og skuespilleren før han forsvant inn i en taxi. Gibson hadde ikke fått et ordentlig inntrykk av Norge da VG snakket med ham.

– Jeg kom nettopp. Det var mørkt da jeg kom, og det regnet, sier han i styrtregnet utenfor restauranten.

På spørsmål om han var i Norge i anledning innspilling av filmen svarte han avkreftende.

– Nei, jeg er her for å kose meg, rakk han å si før han satt seg i taxien.

Desillusjonerte marinesoldater

I den kommende filmen spiller Gibson og Farrel to eks-marinesoldater på hevntokt.

Det var Deadline.com som først meldte nyheten, og Wirkola delte selv artikkelen på sin egen Facebook-side.

– «Stoked about this one» skriver regissøren over linken til saken.

Filmen handler om en gruppe desillusjonerte eks- marinesoldater som drar ut på et siste oppdrag for å hevne seg på kartellet som tok livet av en av deres egne. Farrel skal spille karakteren Drex, mens Gibson spiller en pastor, melder Deadline.

– Jeg synes det er knall å få lage film sammen med så rutinerte og flinke folk, og ser fram til å gå i gang med filmingen, sier han i en kort kommentar til Altaposten tirsdag kveld.

Wirkola er mest kjent for filmene «Kill Buljo», «Død Snø» og «Hansel and Gretel: Witch Hunters»

Mel Gibson og Colin Farrell er begge blant Hollywoods mest etablerte skuespillere. Gibson er blant annet kjent for å ha regissert og spilt i den Oscar-vinnende filmen «Braveheart», mens Colin Farrell kan vise til filmer som «American Outlaws» og Steven Spielbergs «Minority Report».