SLUTT PÅ SAMARBEID: Christine Dancke (t.v) skal ikke samarbeide mer med PR- og managementet Little Big Sister, som driver av Silje Larsen Borgan (t.h). Her avbildet under Hovefestivalen i 2010 hvor de spilte sammen som DJer. Foto: Wikøren, Petter Emil

P3s musikksjef: – Christine Dancke skal ikke gjøre flere arbeidsavtaler med Little Big Sister

Publisert: 03.03.18 10:43

Etter habilitetssaken rundt Christine Dancke har P3 gjort grep. P3s musikksjef mener likevel ikke at de har et problem.

Fredag møttes Bugge, VG Rampelys-sjef Atle Jørstad, Martha Lyse i STAR (musikkorganisasjon i Rogaland) og fagmedarbeider i Institutt for Journalistikk, Trygve Aas Olsen til debatt under by:larm om P3 og habilitetssaken.

I januar skrev VG om bindingen mellom P3-programleder Christine Dancke og eier av PR- og managementbyrået Little Big Sister. Sammen utgjør de DJ-duoen Hoetell, og byrået var hyret inn av Danckes produksjonsselskap Vrang Produksjon, som også lager radioprogrammet «Christine» for P3, for å markedsføre podcasten «NOIA».

Dancke har frontet flere av artistene til Little Big Sister under radioprogrammet sitt på NRK . Flere har vært kritiske til dette, blant annet Aas Olsen som i VG kalte det et habilitetsproblem. Dette avviser redaksjonsleder i P3, Trine Sollie, i et innlegg i VG.

Siden har det vært flere debatter om saken, sist i Dagsnytt Atten, hvor Bugge forteller at han forstår tvilen rundt Danckes habilitet.

Flere musikkaktører har også kritisert P3 for å hindre åpen dialog.

– NRK har gjort for dårlig jobb

Under debatten forteller Bugge at P3 har tatt til seg kritikken og at det har vært mye dialog internt.

Trygve Aas Olsen, som også har skrevet boken «Kritisk kulturjournalistikk», mener bestemt at NRK har et habilitetsproblem.

– Jeg synes NRK har gjort en for dårlig jobb i denne saken. Det er ingen tvil om at Dancke har en dobbeltrolle, sier han.

Bugge viser til at Dancke produserer innholdet eksternt via sitt produksjonsselskap, Vrang Produksjon.

– Da dukker det opp nye problemstillinger vi må håndtere i henhold til Vær varsom-plakaten (pressens etiske regelverk journ.anm.), sier han.

– Har dere et habilitetsproblem, spør debattmoderator Anne Gunn Halvorsen.

– Jeg vil ikke gå så langt som å si at vi har det. Jeg tror ikke det er et problem, og jeg håper ikke det blir det, svarer Bugge.

Dancke fortsetter på P3

Han forteller at NRK nå har gjort flere tiltak for å hindre at lignende problemstillinger skal dukke opp. Han sier at de har skjerpet inn regelverket og gjort tiltak internt. Han forteller også at NRK har habilitetsdokumenter de opererer med, og at dette blir satt større fokus på.

– Christine skal ikke gjøre flere arbeidsavtaler med Little Big Sister, sier han.

Dancke og Borgan spiller også månedlig sammen på utestedet Blå med DJ-duoen Hoetell. Det samarbeidet kommer til å fortsette, bekrefter Dancke overfor VG.

– Silje og jeg fortsetter som venner og DJs, både sammen og hver for oss, skriver hun i en SMS.

Aas Olsen mener likevel ikke NRKs tiltak er nok.

– Karpe Diem skal spilles på P3, men det er kanskje ikke Dancke som skal spille dem. NRK må velge programledere som ikke har habilitetsproblemer, sier Aas Olsen.

– Kommer Dancke til å fortsette som programleder i P3, spør Halvorsen.

– Vi er kjempeglade for å ha Christine Dancke på lufta, og hun kommer til å fortsette, svarte Bugge.