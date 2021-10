BRÅKMAKER: Dave Chappelle har vakt sterke reaksjoner verden over med Netflix-spesialen «The Closer».

Dave Chappelle adresserer transmiljøet og reaksjonene: − Jeg sa det jeg sa

Stjernekomikerens nye Netflix-spesial resulterte i en mediestorm og demonstrasjoner. I en ny video forteller Chappelle at han er «mer enn villig» til å snakke med de han har fornærmet i transmiljøet, med visse betingelser.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Det haglet mot Dave Chappelle (48) og Netflix etter premieren av humorspesialen «The Closer» tidligere i oktober.

I den sa han blant annet at han var «team TERF» – hvilket står for Trans Exclutionary Radical Feminist – en betegnelse som blir brukt om folk som ikke anser transkvinner som kvinner.

Videre ble vitsene hans i forbindelse med uttalelsen «kjønn er et faktum» sett på som transfobiske.

Rykter om at Chappelle avslo et møte med Netflix-ansatte som protesterte mot spesialen sirkulerte på sosiale medier i etterkant. I en ny video publisert på Instagram avslår blant annet komikeren ryktene, skriver Variety.

Han forteller også transmiljøet at de ikke kan komme med krav helt uten videre.

– Dere kan ikke bare innkalle meg. Jeg bøyer meg ikke etter noens krav, sier han.

I videoen delt med sine 2,3 millioner følgere sier han likevel at han er «mer enn villig» til å prate, men har noen betingelser:

– For det første kan du ikke komme hvis du ikke har sett spesialen min fra start til slutt.

Han krever også at de representantene fra transmiljøet som skulle tatt del i samtalen må innrømme at komikeren Hannah Gadsby ikke er morsom. Tidligere i oktober skrev Vulture om hvordan Gadsby kalte Chappelle’s uttalelser «hatefulle».

VEKKER REAKSJONER: Produsent Cheryl Rich var en av de ansatte som ble med i demonstrasjonen mot Netflix etter lanseringen av «The Closer».

Chappelle er tydelig i klippet på at han ikke klandrer transmiljøet for reaksjonene, og at han ikke tar tilbake uttalelsene sine:

– Jeg sa det jeg sa.

Komikeren hevdet også at hans kommende dokumentar har blitt droppet fra flere filmfestivaler som følge av opptøyene.

Dave Chappelle har vært en populær komiker i USA siden slutten av 90-tallet og ble internasjonalt kjent på starten av 2000-tallet. Gjennom karrieren har han spilt i og produsert en rekke TV-serier, filmer og humorspesialer som han har vunnet flere priser for.