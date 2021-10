SKUESPILLER: Aksel Hennie deler flere blodige bilder og videoer av seg selv.

Aksel Hennie skadet i kampscene i fly

Aksel Hennie (45) skriver på Instagram at han ble skadet under filminnspilling. Skuespilleren ble umiddelbart ble fraktet til legevakten etter hodeskaden.

«ULYKKE PÅ SETTET» skriver Aksel Hennie og deler flere bilder og videoer av seg selv på Instagram mandag.

På bildene og videoene på Hennies Instagram renner det blod ned ansiktet hans. Flere av bildene ser ut som de er tatt fra en legevakt eller sykehus, og i en av videoene får han bandasje rundt hodet.

«Bare enda et eksempel på det åpenbare faktum at livet er fylt med risiko. Vi kan prøve å skylde på oss selv eller andre, lage regler og hva enn annet for å prøve å regulere konsekvensene av våre handlinger. Men ulykker vil fortsette å skje så lenge mennesker er involvert» fortsetter han.

VG har vært i kontakt med Hennie og hans manager Martin Braathen, men har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar.

Produsenten: Aksel ble skadet i en kampscene inne i et fly

Skaden har skjedd under filminnspillingen av «Immortal», en actionfilm lagt til andre verdenskrig i Finland, hvor filmingen også tar sted.

Produsenten, Petri Jokiranta, forteller VG i en e-post hvordan ulykken skjedde:

– Mens Aksel utøvde kampscenen inne i et fly slo han hodet sitt mot veggen og fikk et sår som trengte noen sting.

Nordisk Film har rettighetene til filmen i Norden, og direktør for distribusjon, Katarina Nyman, bekrefter over e-post at Hennie ble tatt til legevakten kort tid etter skaden:

– Under filmingen av en kampscene fikk Hennie et kutt i pannen. Han ble umiddelbart tatt til legevakten, hvor kuttet ble sydd sammen med noen sting, sier Nyman.

I september skrev Cine.no at Hennie spiller inn krigsfilmen «Immortal» i Finland.

I det ene innlegget på Instagram spør Hennie «hva er det finske ordet for bedøvelse» til det som ser ut som en sykepleier.