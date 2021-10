SKUESPILLER: Aksel Hennie deler flere blodige bilder og videoer av seg selv.

Aksel Hennie deler blodige bilder

Skuespiller Aksel Hennie skriver på Instagram at han ble skadet under filminnspilling.

«ULYKKE PÅ SETTET» skriver Aksel Hennie og deler flere bilder og videoer av seg selv på Instagram mandag.

På bildene og videoene på Hennies Instagram renner det blod ned ansiktet hans. Flere av bildene ser ut som de er tatt fra en legevakt eller sykehus, og i en av videoene får han bandasje rundt hodet.

«Bare enda et eksempel på det åpenbare faktum at livet er fylt med risiko. Vi kan prøve å skylde på oss selv eller andre, lage regler og hva enn annet for å prøve å regulere konsekvensene av våre handlinger. Men ulykker vil fortsette å skje så lenge mennesker er involvert» fortsetter han.

VG har vært i kontakt med Hennie og hans manager Martin Braathen, men har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar.

Det er foreløpig ukjent hva, hvor og når ulykken eventuelt har skjedd, men i september skrev Cine.no at Hennie spiller inn krigsfilmen «Immortal» i Finland.

I det ene innlegget på Instagram sier Hennie «Whats the finish word for anesthesia» til det som ser ut som en sykepleier.