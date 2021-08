TREKKER SEG: Mike Richards blir likevel ikke ny programleder for «Jeopardy». Her avbildet idet han tar imot Emmy-prisen for beste spørreshow for «The Price is Right» i 2018.

TV-dramaet som opptar USA nå

På skjermen er «Jeopardy» et spørreshow. Utenfor skjermen er «Jeopardy» kaos.

Av Roy Kvatningen

Han trakk seg fredag som programleder for «Jeopardy» etter bare én innspillingsdag.

Hvem er Mike Richards?

Han er «Jeopardy»-produsenten som, etter en lang jakt på ny programleder etter legenden Alex Trebek, tilsynelatende ansatte seg selv som ny programleder.

Det oppsiktsvekkende valget ble omtalt i alle store medier i USA. «Jeopardy» er et av USAs mest kjente TV-programmer og har blitt sendt helt siden 1964.

Innhentet av fortiden

Ansettelsen førte også til ramaskrik blant amerikanske fans, selv om sannheten ifølge CNN er at det var flere toppsjefer i Sony involvert i beslutningen om å gi den høyprofilerte TV-vert-rollen til Richards.

– Mike ville ha jobben helt fra starten av. Jeg tror han manipulerte prosessen sånn at han fremsto som det rette valget, sier en kilde med kunnskap om ansettelsesprosessen til CNN.

Onsdag avslørte nettstedet The Ringer at Mike Richards tidligere i karrieren har oppført seg uanstendig eller trakasserende og kommet med flere upassende kommentarer om kvinner, jøder, små mennesker og folk på arbeidsledighetstrygd.

Richards fjernet gamle podkastepisoder og kom med en offentlig beklagelse.

Det var ikke nok.

LEGENDE: Alex Trebek var programleder fra 1984 til 2020. Han døde i november 2020 etter kreftsykdom.

Tilbake som produsent

Fredag opplyste Richards i en intern melding til sine kolleger at dagens innspilling er avlyst fordi han trekker seg fra rollen som programleder.

«I løpet av de siste dagene har det blitt tydelig at det å gå videre som programleder ville ha blitt en for stor distraksjon for våre fans og ikke være det riktige for showet», forklarer Richards.

Sony har akseptert at Richards slutter i jobben han knapt hadde begynt i, og opplyser ifølge CNN at han i stedet skal tilbake til rollen som produsent for det tradisjonsrike spørreprogrammet.