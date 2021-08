VG viser Jake Paul vs. Tyron Woodley

Natt til søndag møter YouTube-stjernen Jake Paul (24) den tidligere UFC-mesteren Tyron Woodley (39) i bokseringen. Sistnevnte kommer med en kraftig advarsel.

Av Håvar Bremer

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Stevnet starter kl. 02, mens hovedkampen mellom Paul og Woodley er ventet å begynne i 05–06-tiden mandag morgen. Alt sammen kan du se på VG+.

Paul har sammen med broren Logan Paul (26) vokst seg gigantiske på sosiale medier, først gjennom pranks og forskjellige stuntvideoer.

Den senere tiden har de trent seg opp til å bli habile hobbyboksere, og kampene de deltar i vekker stor interesse.

Advarer

Sist ute var storebror Logan da han møtte den tidligere boksemesteren Floyd Mayweather i juni. Den kampen kan du se her.

Før oppgjøret var lillebror i det provoserende hjørnet:

Ordkrigen mellom Woodley og Paul er godt i gang. Woodley regnes som en tøffere motstander enn de Paul før har møtt. Han får naturlig nok ikke bruke grepene og takedownsene som gjorde ham til UFC-stjerne, men skal ha stor kraft i slagene.

– Dette har vært min livsstil. For han er det en bucket list-greie, sier Woodley til MMA Hour.

Da han fikk spørsmål om youtuberen vil matche hans vilje og ha evnen til å stå i mot når det blir tøft, svarte han:

– Du kommer til å se Jake Paul bli skadet.

– Han vil kanskje ikke gjøre dette igjen etterpå.

Det gjenstår i skrivende stund å se hva youtuberen svarer på dette.

Slik ser du kampen

For å se Jake Paul vs. Tyron Woodley på VGTV må ha et VG+-abonnement. Et godt tips kan være å ordne det på forhånd slik at du er klar for å se kampen når du selv ønsker.

Det kan også være lurt å skru av push-varsel fra rampelys, hvis du bruker det til vanlig.

Bråk

Kontroversielle Paul, som flere ganger har vært i trøbbel med politiet, var sist i aksjon i bokseringen i april. Da møtte han også en tidligere MMA-stjerne: Ben Askren (36).

Jake Paul i aksjon i april.

Paul har ennå ikke møtt en som er eller har vært profesjonell bokser. Kampen mot Askren var over på ett minutter og 59 sekunder.

– Jeg har vært på treningsleir hver dag i fire måneder. Jeg fortjente «this shit». Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må bevise at dette er ekte, sa Paul etter kampen som gikk i cruiservekt (vektgrense: 90,7 kilo).