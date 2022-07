SUPERSTJERNEN: Drake har over 66 millioner månedlige lyttere på Spotify. Her avbildet i 2019.

Expressen: Drake skal ha oppført seg aggressivt

Natt til fredag ble Drake pågrepet på en nattklubb i Stockholm. Drake skal ifølge Expressen vært aggressiv og frittalende.



Den svenske avisen har opplysninger om at verdensstjernen blant annet skal ha ropt til politiet at de ville få sparken og at han hadde verdens beste advokater.

Siden fredag har det vært spekulasjoner rundt om at Drake skal ha blitt pågrepet i Stockholm. Drakes team benektet at verdensstjernen hadde blitt varetektsfengslet.

Mandag kveld melder Expressen at politiet slo til mot verdensstjernens private fest på nattklubben Berns. Artisten ble pågrepet og mistenkt for narkotikalovbrudd.

Ifølge den svenske avisen skal politiet ha merket en sterk cannabislukt da Drake og livvakten kom ut fra et toalett. Duoen ble konfrontert og pågrepet. Livvakten skal også ha hatt en kniv i bukselommen.

Søndag kveld delte Drake dette brevet fra politiet på Instagram:

FRA POLITIET: «Informasjon til de som er mistenkt for en forbrytelse og varetektsfengslet», står det i brevet.

Både Drake og livvakten hans ble tatt med til Norrmalm politistasjon for videre etterforskning. Det ble ikke tatt en blodprøve av artisten – som ble sluppet ut samme kveld. Etterforskningen er avsluttet.

– Det vi kan si uten å gå i detaljer er at det var påtalemyndighetenes avgjørelse i saken som førte til at politiet ikke valgte å etterforske det nærmere, sier Helena Boström Thomas, pressetalsperson ved Stockholmspolitiet til den svenske avisen.