PENSUM: Vil du studere Harry Styles? Det er nå mulig. Om du flytter til Texas i USA.

Harry Styles blir pensum på universitet i USA

Våren 2023 er det mulig å studere den britiske artisten (28) på et universitet i Texas.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er Texas State University som planlegger å tilby et fag om den britiske popstjernen neste vår.

Førsteamanuensis i digital historie, Louie Dean Valencia, delte nyheten på Twitter lørdag.

Oversatt til norsk skal faget hete: «Harry Styles og kjendiskulten: Identitet, internett og europeisk popkultur».

Ifølge Valencia skal målet med faget være å forstå den kulturelle og politiske utviklingen til Harry Styles knyttet til spørsmål rundt kjønn og seksualitet, rase, klasse, nasjon og globalisme, mediene, mote, fankultur, internettkultur og forbrukerisme.

– Det handler egentlig om historien de siste tolv årene. Så, det handler om Harry Styles på samme måte som noen fag handler om Beatles med spørsmål som «hvordan var 60-tallet?», sa han, ifølge Huffpost til TV-stasjonen KXAN.

«Honours»-studenter får muligheten

Man kan ta faget om man studerer europeisk historie eller verdenshistorie, internasjonale studier, popkultur, mangfold eller kvinne- og kjønnsstudier.

Selv om honours-studenter får muligheten først, vil det også være åpent for ikke-honoursstudenter.

– Som historiker vil jeg at studentene skal få se hvordan verden har endret seg de siste tolv årene, men også hvordan de kan sette det inn i historisk kontekst, gjennom Harry Styles og hvordan de kan lære av ham og hans kunst, aktivisme og filosofi, som enhver stor kunstner, skal han ha sagt til KXAN.

Stor fan

Valencia innrømmer at han er en stor fan av Harry Styles, og at han begynte å lytte til musikken da artisten var medlem i One Direction.

Ifølge Huffpost skal læreren i sommer ha besøkt Styles sin hjemby i England, en moteutstilling av artisten og vært til stede på en av konsertene hans.

Styles er for tiden på sin «Love on tour»-turne og holdt konsert foran en fullsatt sal 1. juli på Telenor Arena.

1D: Boybandet One Direction hadde blant annet konsert i Norge i 2015. Samme år annonserte de at bandet ble oppløst. Etter det har flere av de tidligere medlemmene produsert musikk for seg selv.

– Jeg har ikke kontroll på hvor mange samtaler jeg har hatt med studenter de siste to årene, der det startet med en felles kjærlighet til Harrys musikk, men som raskt gikk over til større samfunnsspørsmål om kjønn, seksualitet, rase, våpenkontroll, bærekraft på grunn av Harrys kunst, sier han i en e-post til CNN.

Valencia skriver onsdag på Twitter at han håper han kan få møte artisten.

– Reportere spør meg om jeg kommer til å møte Harry ... Og det ville vært helt fantastisk. Jeg har ingen anelse om hvordan jeg skal få det til å skje, men jeg skal være på Madrid-konserten hans neste uke, skriver læreren på Twitter.

Harry Styles har foreløpig ikke kommentert nyheten.