Will Smith bryter tausheten etter Oscar-slaget: − Jeg angrer dypt

Det har vært stille fra Will Smith (53) etter han gikk offentlig ut og unnskyldte sin oppførsel under årets Oscar-utdeling. Nå svarer han på spørsmål i en fem minutters lang video på Instagram.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Under årets Oscar-utdeling i mars gikk skuespilleren opp på scenen og klappet til komiker Chris Rock i raseri, etter at Rock dro en spøk om Smiths kone, Jada Pinkett Smith.

Fredag publiserte Smith en video for sine 64 millioner følgere på Instagram, hvor han beklager og svarer på en rekke spørsmål knyttet til hendelsen.

– I løpet av de siste månedene har jeg tenkt mye og jobbet mye med meg selv. Dere har stilt mange rettferdige spørsmål som jeg har tenkt til å bruke litt tid på å svare på, innleder Smith videoen.

De siste tre månedene har Smith prøvd å spille om igjen, og han sier i videoen at han har forsøkt å forstå nyansene og kompleksiteten av hva som skjedde i det øyeblikket.

– Det hele er uklart

Smith sier at det er ingen del av han som mener det var den rette måten å oppføre seg i det øyeblikket.

– Det er ingen del av meg som tenker at det var den optimale måten å håndtere en følelse av respektløshet eller fornærmelse.

Som svar på spørsmålet om hvorfor han ikke ba Rock om unnskyldning i takketalen sin, svarer Smith at han ble tåkete.

– Det hele er uklart. Jeg har tatt kontakt med Chris, og meldingen som kom tilbake er at han ikke er klar til å snakke. Når han er det, vil han nå ut til meg. Jeg vil si til deg, Chris, jeg beklager. Min oppførsel var uakseptabel, og jeg er her når du er klar til å snakke.

Smith beklager også til Rocks familie.

– Jeg tenkte ikke over hvor mange jeg såret i det øyeblikket. Jeg ønsker å si unnskyld til Chris sin familie, til moren og faren hans.

Han avslutter videoen med å si at det sårer han psykisk og følelsesmessig at han ikke levde opp til folks bilde og inntrykk av han.

– Jeg angrer dypt og jeg prøver å angre uten å skamme meg. Jeg er et menneske og jeg gjorde en feil.

«Kuppet» showet

Smiths slag ble den store snakkisen etter Oscar-utdelingen, der skuespilleren vant pris for beste mannlige skuespiller for filmen King Richard.

– Enhver form for vold er giftig og destruktiv, skrev Smith i et Instagram-innlegg dagen etter utdelingen og beklaget til Rock.

Før Smith klappet til Rock hadde komikeren spøkt om kona Jada Pinkett Smith sitt hårtap.

Han refererte til Jada og sa at han så frem til en oppfølger til «G.I. Jane». En film fra 1997 der Demi Moore spiller en snauklipt soldat.

Pinkett har vært åpen om sykdommen Alopecia som fører til hårtap.

– Hold min kones navn utenfor den jævla kjeften din, ropte Will Smith fra salen da ha satt seg ned igjen etter slaget.

SPØKTE OM KONA: Komiker Chris Rock ble klappet til etter han dro en spøk om Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith som har hårsykdommen Alopecia.

Utestengt

Slaget vekket sterke reaksjoner fra de andre i salen – også fra Oscar Akademiet som gikk ut på Twitter og fordømte enhver form for vold like etterpå.

Den amerikanske skuespilleren Will Smith får ikke delta på de neste ti Oscar-utdelingene, opplyste Akademiet en drøy uke etter hendelser.

Han får heller ikke delta på andre arrangementer i regi av akademiet, noe Smith ifølge Deadline sa han aksepterer og respekterer.

Smiths egen mor, Carolyn Smith, innrømte at også hun ble overrasket over sønnens reaksjon under utdelingen.

– Det er første gang jeg har sett ham klikke. Første gang i hans levetid, sa Smith til TV-kanalen ABC.