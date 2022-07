HELSEUTFORDRINGER: I løpet av det siste året har Anniken Jørgensen slitt med konstante blødninger.

Anniken Jørgensen har begynt å blø igjen: − Jeg vil bare ha tilbake kroppen min

Tirsdag kveld deler influenceren en oppdatering på helsesituasjonen sin.

Anniken Jørgensen (26), bedre kjent som Annijor, har lenge delt åpenhjertig om sine helseutfordringer. Etter flere måneder med uforklarlige konstante blødninger, delte 26-åringen i juni et innlegg hvor hun skrev at hun ikke lenger sliter.

«Vi er ferdig. Ikke mer smerte, utbrudd, gråting på do eller å se blod hver eneste dag», skrev hun da.

Nå, under en måned etter den gledelige nyheten, skal derimot blødningene være tilbake. Det skriver Jørgensen i et innlegg på Instagram tirsdag:

«Jeg er veldig veldig veldig lei meg for å si at jeg har begynt å blø igjen. Jeg er knust. Prevensjonen, det var mitt eneste alternativ igjen, ser ikke ut til å være sterk nok til å holde blødningen tilbake».

– Et enormt slag i ansiktet

Jørgensen skriver i en SMS til VG at hun trodde blødningene var vanlig menstruasjon, men etter to uker med konstant blødning, forstod hun blødningene var tilbake.

– Det var et enormt slag i ansiktet. Det kan nesten ikke beskrives. Det er ikke bare at man har «mensen», men det kommer i tillegg ganske mye psykisk oppi dette. Det er utmattende på alle plan, rett og slett.

– Hvordan holder du motet oppe?

– Mot og mot, det er ikke så mye å gjøre. Jeg kan ikke bare legge meg ned i mitt egen blod å håpe på at det går over en dag. Jeg føler jeg skriker ut om dette overalt, men jeg får ikke noe svar. Jeg vil bare ha tilbake kroppen min.

Hyppige blødninger

For sine 276.000 følgere skriver influenceren at hun tok sin andre pfizer-sprøyte i fjor, og har siden blødd hver eneste dag – foruten en periode på halvannen måned.

«Jeg har blødd nå i 3 uker. Denne reisen ser ut til å være langt fra over, og jeg har grått så mye over dette. Takk Gud for at jeg ikke prøver å få barn, for på dette tidspunktet kan jeg det ikke. Jeg er «tvunget» til å gå på prevensjon, og hvis jeg ikke bruker dem vil jeg blø, uten stopp», skriver hun.

Selv om 26-åringen er oppdratt til å tenke at det vil gå over, skriver hun at det likevel er vanskelig innimellom:

«Det er ikke ofte jeg mangler ord, men jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive dette».

Dagbladet omtalte saken først.

ELLE: Anniken Jørgensen på den rosa løperen før ELLE-festen i juni.

Tok pause fra sosiale medier

Tidlig i år tok 26-åringen en liten pause fra sosiale medier. I et innlegg på Instagram oppdaterte hun også da følgerne sine om helsesituasjonen sin på det daværende tidspunktet:

«Jeg har blødd i syv måneder nå. Jeg har prøvd alt jeg kan. Blodprøver, gynekolog flere ganger, fire ulike medisiner og nå prevensjon, skrev Jørgensen.

Og skrev videre:

«Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og jeg drar meg selv ned hele tiden. Oppblåst, eksem og jeg føler meg ikke så sexy for å si det mildt».

I tillegg til stor følgerskare i sosiale medier, har Jørgensen også gjort seg bemerket som forfatter og har sitt eget klesmerke «Knust Porselen». Hun har også deltatt i TV-programmene «Farmen Kjendis» og «Skal vi danse»