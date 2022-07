SJEF: Administrerende direktør, Olav T. Sandnes, i TV 2.

TV 2-sjef om Græsvik: Har et ansvar for å ta vare på de som har gjort feil

TV 2-sjef Olav T. Sandnes skriver i en kommentar på TV 2s egne nettsider, at saken hvor Fredrik Græsvik har sendt det som ble oppfattet som truende meldinger til en privatperson, er et brudd med det de står for.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I TV 2 har vi mange dyktige journalister som jobber hardt for at vi skal lage viktig journalistikk for leserne og seerne våre. I dag er de fortvilet over at denne hendelsen kan ha svekket tilliten til oss, skriver Sandnes i en kommentar hos TV 2.

Saken ligger mandag formiddag på oppslagsplass på kringkasterens nettsider.

Alle kan gjøre feil, også journalister, skriver Sandnes. TV 2 må erkjenne, beklage tydelig og lære av det, men Sandnes påpeker også at han har arbeidsgiveransvar for ansatte i TV 2.

– Jeg har et ansvar for alle som jobber her, og et ansvar for å ta vare på de som har gjort feil, skriver han.

Nesteleder i redaksjonsklubben i TV 2, Klubb 2, Øyvind Egaas, sier dette:

– Jeg kan ikke kommentere om klubbens medlemmer er fortvilet over at troverdigheten vår er blitt svekket av dette. Men det er bra at Olav T. Sandnes skriver dette og jeg kan forstå at dyktige journalister kan fortvile over dette.

Brudd for det TV 2 står for

Forrige uke ble det kjent at finansmannen Eirik Furuseth mottok det han oppfattet som truende meldinger fra TV 2s Fredrik Græsvik etter et Facebook-innlegg. Ledelsen i TV 2 gikk deretter ut og beklaget Græsviks oppførsel.

Sandnes beskriver hendelsen slik.

– En av landets fremste utenriksjournalister, TV 2s egen Fredrik Græsvik, henvendte seg sist uke til en privatperson, hans arbeidsgiver og idrettslaget han trener, med sterke udokumenterte beskyldninger. Det skulle han ikke ha gjort, skriver han.

– Det har han beklaget, og det har jeg beklaget. For dette er et brudd på det vi står for. Det er ikke slik vi skal jobbe. Mediene og TV 2 har stor makt, og hvis vi misbruker den, svekkes tilliten vår, skriver han.

Sandnes har overfor VG tidligere sagt at Græsviks oppførsel ikke er forenlig med TV 2s journalistiske oppdrag og har opplyst at Græsvik fortsatt jobber i TV 2.

Sandnes: Fortjener ny sjanse

Han avslutter kommentaren mandag med å gi uttrykk for at alle fortjener en ny sjanse.

– Det gjelder alle, enten vi er privatpersoner, redaktører eller journalister. Ikke bare er det et grunnleggende prinsipp i vår rettsstat, det bør også være et kompass vi styrer etter som samfunn, skriver han.

Furuseth mener han har blitt trakassert og utsatt for grovt maktmisbruk av Græsvik. Han har varslet at han vil melde inn saken til medienes selvdømmeordning PFU.