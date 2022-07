STJERNEMØTE: Disse guttene fikk et spesielt møte med superstjernen Johnny Depp i Oslo. Fra venstre: Aleksander Stubberud Aas (24), Johnny Depp (59), Tomas Kidane (24), Jonathan C. Herrera (34).

Nordmenn tatoverte superstjernen Johnny Depp i Oslo

Johnny Depp fikk tatovert en brukket pil som symboliserer nytt håp, på håndleddet da norske tatovører fikk slippe tett inn på superstjernen på Grand Hotel.

I seks timer hadde Aleksander (24), Jonathan (34) og Tomas (24) fra Attitude Tattoo Studio i Oslo en eksklusiv opplevelse med verdensstjernen som har vært på alles lepper de siste ukene.

Det er ikke bare hvilken som helst tatovering de norske tatovørene har laget. Den brukne pilen som symboliserer nytt håp, er plassert på et svært eksponert sted på den omdiskuterte artisten og skuespillerens kropp: På undersiden av håndleddet, synlig på svært mange fremtidige konsertbilder, selfies med fans, pressefoto og paparazzibilder.

– Artistene som gjorde det, var super happy med å få muligheten til å tatovere en fuckings legende, sier Aleksander Stubberud Aas, som er altmuligmann i sjappa.

– Jeg kunne jo se litt Jack Sparrow i ham. Noen holdninger, et par lyder, og motorikken hans var ganske lik ofte. Men han var veldig sånn jordn...

Aas stopper seg selv før han fortsetter.

– Det er jo litt rart å si jordnær type om Johnny Depp liksom. Det er jo heeelt surrete, sier han og ler av seg selv.

– Men man sitter der og snakker, man tenker ikke så mye på at det er fuckings Johnny Depp. Han var en veldig tilbakelent type, det var ikke noe stress og alt ordnet seg, sier han.

DEPPS HÅNDLEDD: Den brukne pilen som er tatovert på Johnny Depps håndledd, er laget av norske tatovører. Den symboliserer nytt håp.

Kryptisk telefon

Rett etter klokken 14 onsdag forrige uke kom det inn en kryptisk telefon fra Grand Hotel til Attitude Tattoo Studio, som er Norges største tatoveringsstudio. En person som bodde på hotellet, ville gjerne bli tatovert.

– Vi fikk litt «pækkern», sier Aas om de første minuttene.

Tankene deres gikk raskt til to navn: Johnny Depp eller 50 Cent, som også var i byen disse dagene.

– Vi får noen slike telefoner innimellom. Det har skjedd tidligere, og vi har hatt noen andre superstjerner innom studio, supplerer eier og daglig leder Marius Kristiansen.

Da det viste seg å være Depp, var det bare å hive seg rundt og komme seg ned til hotellet, et av de mest eksklusive i Norge.

CELEBERT OPPDRAG: Altmuligmann Aleksander Stubberud Aas (t.v.) er eier og daglig leder Marius Kristiansens (t.h.) høyre hånd og jobber blant med innholdsproduksjon. Her i bakgården hos Attitude Tattoo Studio.

Skiftet sokker på Karl Johan

Alt nødvendig utstyr ble pakket sammen i all hast.

De slengte med seg en miniprinter, telefoner, ipad og tatoveringsutstyr og beveget seg nedover mot Grand Hotel fra studioet i Pilestredet, en ti minutters gåtur unna.

Men først måtte ungguttene sørge for å gjøre en siste ting for ikke å risikere å gjøre et dårlig inntrykk på superstjernen: I tilfelle føttene luktet surt, tok de en spontan avgjørelse.

– Vi rakk å kjøpe noen sokker også. Vi sto jo midt på Karl Johan og skiftet sokker før vi gikk inn på Grand, jeg og Tomas. Vi hadde helt overtenning, ler Aleksander.

Da de ankom luksussuiten i en privat heis rett før klokken 15, rundt 45 minutter etter den første telefonen, ble de vel tatt imot av superstjernen og managementet hans.

– Det var god stemning. De satt på balkongen, spilte musikk og slappet av. Vi ble tatt med ut dit og hilste på dem, sier Aas.

GRAND OLD MAN: I en stor luksussuite på Grand Hotell ble Depp og hans team tatovert i seks timer onsdag 22. juni.

Rettssak

I begynnelsen av juni fikk Depp medhold i en av de mest omtalte kjendisrettssakene de siste årene. Ekskona Amber Heard ble idømt å betale Depp nær 100 millioner kroner i erstatning for ærekrenkende påstander.

I forrige uke landet Depp i Norge for å spille konserter med Jeff Beck, anerkjent som en av verdens beste gitarister. Men konsertene i Oslo og Kristiansund ble utsatt som følge av coronasykdom i bandet.

Denne helgen er Jeff Beck tilbake i Norge for å spille konserter i Oslo og i Bergen.

Ifølge tatovørene var ikke rettssaken et tema i det hele tatt i løpet av de seks timene. Derimot snakket de om mye annet.

Spurte om Depp ville tatovere ham

– Det er jo en helt urealistisk livsstil, helt tullete, sier Aas.

Høy musikk, sigarrøyk, champagne og cocktails. Atmosfæren i suiten var en ekte rockestjerne verdig, ifølge Aleksander.

Da de først kom inn, var det fem-seks personer der: To sikkerhetsvakter, manager, en annen person i crewet – og Depp selv. Jeff Beck, som Depp turnerer og skal gi ut plate med, kom også innom en liten tur før de begynte å tatovere.

Etter hvert ble det klart at hele gjengen ville ha matchende tatoveringer, og de måtte hente inn en ekstra tatovør.

– Den brukne pilen symboliserer det å begrave stridsøksen, en ny start, og det er et nytt håp, sier Aas.

I tillegg fylte de på blekk på noen av Depps eldre tatoveringer.

– Men da jeg spurte om han ville tatovere meg, så sa han nei, ler Aas.

HØY CHAMPAGNEFØRING: Depps foretrukne leskedrikk denne onsdagskvelden var gin tonic, ifølge Aleksander Stubberud Aas. Men det ble også tid til noen glass champagne.

Fortalte om å bli fryst ut

Tatovøren Tomas satt med Depp nesten hele veien mens 59-åringen fortalte historier om kunst, musikk, film og mye annet.

– Det var alt mulig. Han fortalte om gitarene sine, hvorfor han startet med musikken. Han fortalte om hvordan det opplevdes å være fryst ut av Hollywood i seks år og alt det der, men nå var det «back to business» igjen. Det var gutteprat egentlig, alt mulig rart man kan tenke seg, sier Aas.

Det tok litt tid før han turte å spørre om å få ta bilder med Depp, men Depp var ikke vond å be da de først spurte. Men den resolutte sikkerhetsvakten, som Aas hadde hørt historier om, hadde ikke fått beskjed.

– Jeg begynte bare å filme uten å si fra til sikkerhetsvakten først. Så plutselig merket jeg at han kom mot meg bakfra raskt. Depp måtte bare, nei, nei, det går bra, de har fått lov av meg, forteller Aas.

Han slapp dermed billig unna et møte med sikkerhetsvakten som kunne blitt ublidt.

TATTOOSEN TAKK: Tomas Kidane (24) ved Attitude Tattoo Studio fikk tett kontakt med Depp, ettersom det var han som gjorde tatoveringsjobben. Depp skal ha vært veldig fornøyd med sitt nye blekk.

Sykt hotellrom

Mens tatovørene fokuserte på jobben sin og tatoverte Depp og de andre, hadde Aleksander oppgaven med å holde samtalene gående, stemningen god og håndtere det praktiske.

– Det var en svær suite, så vi måtte jo jakte litt på folk. Det ble min jobb å dra litt i snorene og organisere, sier Aas.

– Jeg har aldri vært på et sykere hotellrom i mitt liv. Det var helt på toppen av Oslo med utsikt over Spikersuppa, sier han.

Var de sultne eller tørste, ble det fikset. Room service kom og gikk med champagne og annet leskende. I farten glemte tatovøren latekshansker, men det ble fikset på ti minutter. Da Aleksander skulle en kjapp tur tilbake i studioet i Pilestredet, fikk han streng beskjed om å ta en taxi da han selv foreslo å ta en elsparkesykkel.

– De tingene der er livsfarlige sa Depp, ifølge Aas.

Bred musikksmak

Musikken gikk mer eller mindre konstant i seks timer på «grisehøyt volum, full guffe liksom», ifølge Aas, mens Depp utbroderte om tekstene og gestikulerte til tonene.

Ifølge Aleksander var det ikke bare rock det gikk i: Pop, hip hop, folkemusikk og mye annet dundret også ut av høyttaleren.

– Det var støtt og stadig noe med musikken, enten at det var lavt eller at det var feil sang, forteller Aas.

MUSIKKENTUSIAST: Depp hadde stadig vekk noe å meddele om musikken, som ble spilt i et øredøvende volum, ifølge Aas.

Som en del av avtalen måtte de holde tyst og ikke snakke om møtet eller poste i sosiale medier. Når de nå går ut med historien og bilder, er det avklart med Depps team.

Fikk hadeklem og kyss på kinnet

Da de var ferdige med tatoveringene i 21-tiden, spurte Depp om de ville bli igjen og ta noen gin tonics. Men da Depp forlot rommet, kom manageren og ga høflig beskjed om at han egentlig ikke hadde tid og skulle spise middag med Jeff Beck.

– Vi sa det var null stress, selv om det var litt kjipt. Det hadde vært fett å bli en time til og ta en GT med Johnny.

– Så kom han tilbake, ga oss en hadeklem, kyss på kinnet og sa han var super happy, sier Aas.