«Fattig student» er gravid

Karen Elene Thorsen, mest kjent som «Fattig student» på Instagram, venter barn.

Torsdag publiserte Thorsen et bilde av seg selv med teksten «ukemeny for 3».

Karen Elene Thorsen står bak den populære instagramkontoen @fattig.student som har 226.000 følgere. Her legger hun ut billige og enkle ukesmenyer til studenter, samt deler andre sparetips til unge.

Det er også på instagram hun deler nyheten om at hun nå venter barn. Hun la torsdag ut et bilde av gravidmagen med teksten: «Ukemeny for 3».

I 2019 gjorde hun stor suksess med budsjett-kokeboken «Fattig student». Førsteopplaget på 8000 eksemplarer ble revet vekk - og i en periode solgte hun mer enn Jo Nesbø.

Boken ble den 5. mest solgte nye boken det året - og «fattig student» kunne ikke lenger kalle seg så fattig lenger.

– Haha, jeg er ikke så fattig lenger, nei. Jeg har på en måte tjent penger på å være fattig - og det er jo veldig kult, sa Thorsen til VG den gangen, men hun gjorde det klart at hun fortsatt vil leve på budsjett.

– Uansett hvor mange penger som kommer inn på konto, så vil jeg fortsette å leve på det samme matbudsjettet, sa Thorsen.

I 2021 fulgte hun opp med boken «Fattig student - på egne bein».